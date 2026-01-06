Стали известны подробности смертельного пожара в Харькове (фото)

Сообщение о пожаре в Харькове получили в 02:44, пишут в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Загорелась квартира на втором этаже трехэтажного дома в Киевском районе.

«К месту вызова были направлены четыре оперативных отделения ГСЧС. На момент прибытия спасателей горела одна из комнат и два балкона на общей площади 60 кв. В очаге пожара спасатели обнаружили тело 94-летнего мужчины, его 59-летнюю дочь удалось спасти», – уточнили спасатели.

В 03:27 огонь удалось локализовать, а лишь под утро, в 06:37 – полностью ликвидировать. Причина трагедии – короткое замыкание электросети.