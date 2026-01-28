Багатоповерхівкам обіцяють до 300 тис. грн на генератори і не тільки: є нюанси

В Україні анонсували державну програму «СвітлоДім». Її мета – допомогти мешканцям багатоквартирних будинків забезпечити автономність під час тривалих відключень електрики.

Йдеться про стабільну роботу ключових систем життєзабезпечення: водопостачання, зв’язку, ліфтів, освітлення та тепла, зокрема в опалювальний період, повідомляють у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Розмір державної допомоги становитиме від 100 до 300 тисяч гривень, залежно від поверховості будинку та кількості під’їздів. Ці кошти можна використовувати на придбання:

бензинових, дизельних чи газових генераторів;

інверторів;

акумуляторів;

блоків керування;

високовольтних батарей;

сонячних панелей.

Подати заявку зможуть ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи, управителі багатоквартирних будинків незалежно від форми власності. Програма не передбачає обмежень у виборі обладнання чи постачальника.

Подати заявку можна буде онлайн через електронний кабінет на порталі “Дія” (поки що сервіс недоступний – ред.). Передбачається, що заяви розглядатиме та схвалюватиме комісія при Мінрозвитку, а виплати здійснюватимуться протягом 48 годин після валідації.

Про старт подання заявок обіцяють повідомити додатково.

У Мінрозвитку зазначають, що програма діятиме протягом воєнного стану (але не довше двох років з часу набуття постанови чинності) у громадах, де офіційно зафіксована надзвичайна ситуація в енергетиці. На першому етапі — Київ та Київська область.

Нагадаємо, 14 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що через наслідки російських обстрілів та морози в енергетиці України запровадять режим надзвичайної ситуації – його зафіксують юридично. Також президент доручив Кабміну підготувати перегляд правил комендантської години на час НС – її можуть скасувати для частини міст та громад, де дозволяє безпекова ситуація. Водночас підготовку Харкова до зими Зеленський навів як позитивний приклад.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов на брифінгу 21 січня заявив, що підстав для оголошення надзвичайної ситуації в енергосистемі Харківської області наразі немає.