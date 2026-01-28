Дощ, туман, ожеледиця: прогноз погоди по Харкову та області на 29 січня

У четвер, 29 січня, у Харкові та області буде хмарно. Вночі невеликі опади, вдень дощ. На дорогах ожеледиця. Туман, видимість 200-500 метрів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть близько 0, вдень – від 1 до 3 градусів з позначкою “плюс”, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі становитиме від 3 морозу до 2 тепла, вдень – від 1 морозу до 4 тепла.

Вітер південний – 7-12 м/с.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», Регіональний центр із гідрометеорології опублікував попередній прогноз на лютий. Метеорологи передбачають, що останній місяць зими буде теплішим за норму. Середньомісячна температура становитиме 2,4 градуса морозу – при кліматичній нормі у майже -4.