Live

Дощ, туман, ожеледиця: прогноз погоди по Харкову та області на 29 січня

Погода 20:47   28.01.2026
Олена Нагорна
Дощ, туман, ожеледиця: прогноз погоди по Харкову та області на 29 січня

У четвер, 29 січня, у Харкові та області буде хмарно. Вночі невеликі опади, вдень дощ. На дорогах ожеледиця. Туман, видимість 200-500 метрів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть близько 0, вдень – від 1 до 3 градусів з позначкою “плюс”, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі становитиме від 3 морозу до 2 тепла, вдень – від 1 морозу до 4 тепла.

Вітер південний – 7-12 м/с.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», Регіональний центр із гідрометеорології опублікував попередній прогноз на лютий. Метеорологи передбачають, що останній місяць зими буде теплішим за норму. Середньомісячна температура становитиме 2,4 градуса морозу – при кліматичній нормі у майже -4.

Читайте також: Харківський бабак Тимко, який пророкує весну, пішов в онлайн – причина

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Багатоповерхівкам обіцяють до 300 тис. грн на генератори і не тільки: є нюанси
Багатоповерхівкам обіцяють до 300 тис. грн на генератори і не тільки: є нюанси
28.01.2026, 21:33
Паразита довжиною 9 см дістали з ока мешканки Харківщини: як вона заразилася
Паразита довжиною 9 см дістали з ока мешканки Харківщини: як вона заразилася
28.01.2026, 18:29
Зніс зупинку з жінкою під Харковом: суд дослідив експертизи про швидкість авто
Зніс зупинку з жінкою під Харковом: суд дослідив експертизи про швидкість авто
28.01.2026, 19:27
Як від стрибків напруги захистити техніку і житло – поради фахівців
Як від стрибків напруги захистити техніку і житло – поради фахівців
28.01.2026, 11:30
Намагаємося не відключати людей більше ніж на 4-6 годин – Синєгубов про світло
Намагаємося не відключати людей більше ніж на 4-6 годин – Синєгубов про світло
28.01.2026, 17:55
Харківський бабак Тимко, який пророкує весну, пішов в онлайн – причина
Харківський бабак Тимко, який пророкує весну, пішов в онлайн – причина
28.01.2026, 20:09

Новини за темою:

28.01.2026
Дощ, туман, ожеледиця: прогноз погоди по Харкову та області на 29 січня
28.01.2026
Харківський бабак Тимко, який пророкує весну, пішов в онлайн – причина
28.01.2026
Зніс зупинку з жінкою під Харковом: суд дослідив експертизи про швидкість авто
28.01.2026
Паразита довжиною 9 см дістали з ока мешканки Харківщини: як вона заразилася
28.01.2026
Намагаємося не відключати людей більше ніж на 4-6 годин – Синєгубов про світло


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Дощ, туман, ожеледиця: прогноз погоди по Харкову та області на 29 січня», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2026 в 20:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 29 січня, у Харкові та області буде хмарно. Вночі невеликі опади, вдень дощ. На дорогах ожеледиця. Туман, видимість 200-500 метрів.".