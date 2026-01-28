Live

Дождь, туман, гололед: прогноз погоды по Харькову и области на 29 января

Погода 20:47   28.01.2026
Елена Нагорная
Дождь, туман, гололед: прогноз погоды по Харькову и области на 29 января

В четверг, 29 января, в Харькове и области будет облачно. Ночью небольшие осадки, днем дождь. На дорогах гололед. Туман, видимость 200-500 метров.

В Харькове ночью термометры будут показывать около 0, днем – от 1 до 3 градусов с отметкой «плюс», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью составит от 3 мороза до 2 тепла, днем – от 1 мороза до 4 тепла.

Ветер южный – 7-12 м/с.

Как сообщала МГ «Объектив», Региональный центр по гидрометеорологии опубликовал предварительный прогноз на февраль. Метеорологи предсказывают, что последний месяц зимы будет теплее нормы. Среднемесячная температура составит 2,4 градуса мороза – при климатической норме в почти -4.

Читайте также: Харьковский сурок Тимка, предрекающий весну, ушел в онлайн — причина

Автор: Елена Нагорная
