«СвітлоДім»: ОСББ у Харкові готові, Терехов заявив про великий масштаб 📹
Усі ОСББ в Харкові потребують фінансування за держпрограмою «СвітлоДім», повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».
«Я не розумію досі, і ми зверталися, чому сьогодні в Києві і Київській області ця програма «СвітлоДім» працює, а в Харкові вона не працює. Це нонсенс. Ми зібрали усіх з ОСББ, ми підготували всі документи, які потрібні, ми допомогли, і зараз чекаємо. Я чудово розумію, що не вистачає коштів, йде війна, але ж неможливо сьогодні казати, що в Києві – так, а в Харкові – ні. Всі ОСББ потребують. Великий масштаб», – підкреслив міський голова.
Нагадаємо, держпрограма «СвітлоДім» передбачає надання ОСББ та керуючим компаніям від 100 до 300 тисяч гривень на обладнання для енергоавтономності багатоквартирних будинків. Як раніше повідомляли у Мінрозвитку, програма діятиме у громадах, де офіційно зафіксована надзвичайна ситуація в енергетиці.
Зазначимо, що в енергетиці Харкова та області офіційно оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня 10 лютого. Про рішення інформував голова ХОВА Олег Синєгубов.
