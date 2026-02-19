Live

«СвітлоДім»: ОСББ у Харкові готові, Терехов заявив про великий масштаб 📹

Суспільство 13:21   19.02.2026
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
«СвітлоДім»: ОСББ у Харкові готові, Терехов заявив про великий масштаб 📹

Усі ОСББ в Харкові потребують фінансування за держпрограмою «СвітлоДім», повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«Я не розумію досі, і ми зверталися, чому сьогодні в Києві і Київській області ця програма «СвітлоДім» працює, а в Харкові вона не працює. Це нонсенс. Ми зібрали усіх з ОСББ, ми підготували всі документи, які потрібні, ми допомогли, і зараз чекаємо. Я чудово розумію, що не вистачає коштів, йде війна, але ж неможливо сьогодні казати, що в Києві – так, а в Харкові – ні. Всі ОСББ потребують. Великий масштаб», – підкреслив міський голова.

Нагадаємо, держпрограма «СвітлоДім» передбачає надання ОСББ та керуючим компаніям від 100 до 300 тисяч гривень на обладнання для енергоавтономності багатоквартирних будинків. Як раніше повідомляли у Мінрозвитку, програма діятиме у громадах, де офіційно зафіксована надзвичайна ситуація в енергетиці.

Зазначимо, що в енергетиці Харкова та області офіційно оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня 10 лютого. Про рішення інформував голова ХОВА Олег Синєгубов.

Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
Популярно
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 54 тисяч
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 54 тисяч
19.02.2026, 13:33
Аварійні відключення знову почалися в Харкові та області
Аварійні відключення знову почалися в Харкові та області
19.02.2026, 11:10
У будинках, де немає опалення, як і раніше, вимикають світло – Терехов
У будинках, де немає опалення, як і раніше, вимикають світло – Терехов
19.02.2026, 10:23
Майже десять років вітчим ґвалтував падчерку: суд виніс вирок
Майже десять років вітчим ґвалтував падчерку: суд виніс вирок
19.02.2026, 10:59
Безкоштовна ковзанка у Харкові: коли відкриють, повідомив Терехов (відео)
Безкоштовна ковзанка у Харкові: коли відкриють, повідомив Терехов (відео)
19.02.2026, 12:15
Чи виїжджають жителі Харкова, що з опаленням та електрикою: дані Терехова
Чи виїжджають жителі Харкова, що з опаленням та електрикою: дані Терехова
19.02.2026, 12:13

Новини за темою:

19.02.2026
Робити енергонезалежними окремі будинки чи мікрорайони? Думка мера Харкова
19.02.2026
Безкоштовна ковзанка у Харкові: коли відкриють, повідомив Терехов (відео)
17.02.2026
Ворожий дрон вдарив по Харкову – куди поцілив, розповів Терехов
16.02.2026
Тиждень у Харкові минув без жертв і постраждалих – Терехов
14.02.2026
Армія РФ залишилась без зв’язку, НС в енергетиці Харківщини – огляд фронту


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««СвітлоДім»: ОСББ у Харкові готові, Терехов заявив про великий масштаб 📹», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2026 в 13:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усі ОСББ в Харкові потребують фінансування за держпрограмою «СвітлоДім», повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».".