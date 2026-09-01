Шкідників знищуватимуть у Харкові 2 вересня

СКП “Харківзеленбуд” попередило мешканців про планові роботи, які проведуть на світанку 2 вересня у трьох популярних скверах.

Комунальники запланували планову профілактичну обробку рослин від шкідників та хвороб.

“Роботи триватимуть на світанку в Дитячому парку, сквері “Стрілка” та біля ст. м. “Захисників України”. Для обробки дерев і кущів фахівці використовуватимуть сертифіковані препарати, безпечні для людей та домашніх тварин“, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

Влітку, за даними мерії, зелені зони міста обробляли від кліщів. Так, 18 серпня роботи проводили в Саржиному яру, Молодіжному парку, Удянському гідропарку та на Журавлівці.