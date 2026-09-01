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Шкідників знищуватимуть у Харкові 2 вересня

Харків 17:13   01.09.2026
Оксана Горун
Шкідників знищуватимуть у Харкові 2 вересня Фото: пресслужба ХМР

СКП “Харківзеленбуд” попередило мешканців про планові роботи, які проведуть на світанку 2 вересня у трьох популярних скверах.

Комунальники запланували планову профілактичну обробку рослин від шкідників та хвороб.

Роботи триватимуть на світанку в Дитячому парку, сквері “Стрілка” та біля ст. м. “Захисників України”. Для обробки дерев і кущів фахівці використовуватимуть сертифіковані препарати, безпечні для людей та домашніх тварин“, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

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Влітку, за даними мерії, зелені зони міста обробляли від кліщів. Так, 18 серпня роботи проводили в Саржиному яру, Молодіжному парку, Удянському гідропарку та на Журавлівці.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2026 в 17:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "СКП “Харківзеленбуд” попередило мешканців про планові роботи, які проведуть на світанку 2 вересня у трьох популярних скверах".