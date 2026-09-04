єВідновлення: жители Харьковщины получили более 5 млрд компенсаций

В Харьковской ОВА привели очередную статистику реализации госпрограммы «єВідновлення». По данным чиновников, деньги за поврежденное имущество получили уже 50 тысяч жителей региона.

Общий размер выплаченных компенсаций составил 5 млрд грн.

«С использованием жилищных сертификатов жители области приобрели 6093 объекта недвижимого имущества – 5107 квартир и 986 частных жилых домов. Общая стоимость жилья составляет более 12 миллиардов гривен», — дополнили в пресс-службе ХОВА.

Жители Харьковской области использовали уже более 8500 сертификатов. Чаще всего люди покупают жилье в Харькове, а также в Изюмской, Балаклейской, Чугуевской и Дергачевской громадах. Также есть те, кто решил выехать. В основном — в Киевскую, Полтавскую, Ивано-Франковскую и другие области.

«Для ускорения обработки заявлений предоставляем комиссиям по рассмотрению вопросов компенсации за поврежденные объекты недвижимого имущества постоянную организационную и методическую поддержку. Проводятся регулярные онлайн-совещания по решению проблемных вопросов»– цитирует пресс-служба слова начальника ХОВА Олега Синегубова.