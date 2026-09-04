Побив, душив і пішов спати: у Харкові затримали чоловіка за вбивство

У Харкові слідчі повідомили про підозру 52-річному чоловікові, який під час конфлікту завдав знайомій смертельних травм.

Під час спільного розпивання спиртного між чоловіком та жінкою виникла раптова сварка, під час якої фігурант жорстоко побив потерпілу та почав її душити, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Після цього зловмисник залишив жінку у безпорадному стані та пішов спати. Від отриманих травм вона померла на місці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Чоловікові вже повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, суд виніс вирок 49-річному чоловікові, який підривом гранати вбив людину та покалічив 17-річного підлітка у місті Лозова Харківської області у жовтні 2025 року. Він отримав 14 років ув’язнення, проте прокуратура готує апеляцію з вимогою довічного ув’язнення.