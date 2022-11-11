Енергетики оприлюднили новий графік відключення електроенергії в Харкові
Графік погодинних відключень світла у Харківській області діятиме наступного тижня з 14 по 20 листопада.
Графік можна переглянути на головній сторінці офіційного сайту АТ «Харківобленерго» у вигляді PDF-файлу.
Максимальна відсутність електроенергії становитиме три години.
Світло в різні часові проміжки в Харківській області вимикатимуть з 7.00 до 21.00. Усього є 12 черг відключення.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2022 в 16:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Графік погодинних відключень світла у Харківській області діятиме наступного тижня з 14 по 20 листопада.".