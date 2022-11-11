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Енергетики оприлюднили новий графік відключення електроенергії в Харкові

Суспільство 16:11   11.11.2022
Оксана Якушко
Енергетики оприлюднили новий графік відключення електроенергії в Харкові

Графік погодинних відключень світла у Харківській області діятиме наступного тижня з 14 по 20 листопада.

Графік можна переглянути на головній сторінці офіційного сайту АТ «Харківобленерго» у вигляді PDF-файлу.

Максимальна відсутність електроенергії становитиме три години.

Світло в різні часові проміжки в Харківській області вимикатимуть з 7.00 до 21.00. Усього є 12 черг відключення.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2022 в 16:11;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Графік погодинних відключень світла у Харківській області діятиме наступного тижня з 14 по 20 листопада.".