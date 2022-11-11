Енергетики оприлюднили новий графік відключення електроенергії в Харкові

Графік погодинних відключень світла у Харківській області діятиме наступного тижня з 14 по 20 листопада.

Графік можна переглянути на головній сторінці офіційного сайту АТ «Харківобленерго» у вигляді PDF-файлу.

Максимальна відсутність електроенергії становитиме три години.

Світло в різні часові проміжки в Харківській області вимикатимуть з 7.00 до 21.00. Усього є 12 черг відключення.