Энергетики обнародовали новый график отключения электроэнергии в Харькове
График почасовых отключений света в Харьковской области будет действовать на следующей неделе с 14 по 20 ноября.
График можно посмотреть на главной странице официального сайта АО «Харьковоблэнерго» в виде PDF-файла.
Максимальное отсутствие электроэнергии составит три часа.
Свет в разные временные рамки в Харьковской области будут выключать с 7.00 до 21.00. Всего есть 12 очередей отключения.
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2022 в 16:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "График почасовых отключений света в Харьковской области будет действовать на следующей неделе с 14 по 20 ноября.".