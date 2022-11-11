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Энергетики обнародовали новый график отключения электроэнергии в Харькове

Общество 16:11   11.11.2022
Оксана Якушко
Энергетики обнародовали новый график отключения электроэнергии в Харькове

График почасовых отключений света в Харьковской области будет действовать на следующей неделе с 14 по 20 ноября.

График можно посмотреть на главной странице официального сайта АО «Харьковоблэнерго» в виде PDF-файла.

Максимальное отсутствие электроэнергии составит три часа.

Свет в разные временные рамки в Харьковской области будут выключать с 7.00 до 21.00. Всего есть 12 очередей отключения.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "График почасовых отключений света в Харьковской области будет действовать на следующей неделе с 14 по 20 ноября.".