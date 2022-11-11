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В субботу часть Харькова на полдня останется без света

Общество 11:39   11.11.2022
Оксана Горун
В субботу часть Харькова на полдня останется без света

В «Харьковоблэнерго» сообщили об отключении электричества, которое планируют провести в Киевском и Салтовском районах Харькова с 9:00 до 15:00 в субботу, 12 ноября.

По информации энергетиков, отключение связано с проведением ремонтных работ.

Свет отключат в домах, находящихся в следующем периметре:

ул. Шевченко и близлежащие;
район Гидропарка,
ул. Сидора Ковпака и близлежащие;
ул. Гризодубовой и близлежащие;
ул. Фестивальная;
ул. Жилярди и близлежащие;
ул. Чебышева;
ул. Чкалова;
ул. Старошишковская;
ул. Ак. Проскуры и близлежащие;
район НАУ «ХАИ»;
ул. Астрономическая;
пр. Жуковского;
ул. Лесопарковская и близлежащие;
район завода «Коммунар»;
ул. Григория Рудыка;
ул. Леся Сердюка;
ул. Натальи Ужвий;
ул. Ак. Павлова;
ул. Героев Труда;
ул. Валентиновская;
пр. Тракторостроителей;
ул. Светлая;
ул. Бучмы;
ул. Дружбы народов;
ул. Родниковая;
ул. Метростроителей.

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    • Напомним, сегодня практически на тех же улицах на Салтовке нет воды. Ее планируют подать к полуночи.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 ноября 2022 в 11:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В «Харьковоблэнерго» сообщили об отключении электричества, которое планируют провести в Киевском и Салтовском районах Харькова с 9:00 до 15:00 в субботу, 12 ноября".