В субботу часть Харькова на полдня останется без света

В «Харьковоблэнерго» сообщили об отключении электричества, которое планируют провести в Киевском и Салтовском районах Харькова с 9:00 до 15:00 в субботу, 12 ноября.

По информации энергетиков, отключение связано с проведением ремонтных работ.

Свет отключат в домах, находящихся в следующем периметре:

ул. Шевченко и близлежащие;

район Гидропарка,

ул. Сидора Ковпака и близлежащие;

ул. Гризодубовой и близлежащие;

ул. Фестивальная;

ул. Жилярди и близлежащие;

ул. Чебышева;

ул. Чкалова;

ул. Старошишковская;

ул. Ак. Проскуры и близлежащие;

район НАУ «ХАИ»;

ул. Астрономическая;

пр. Жуковского;

ул. Лесопарковская и близлежащие;

район завода «Коммунар»;

ул. Григория Рудыка;

ул. Леся Сердюка;

ул. Натальи Ужвий;

ул. Ак. Павлова;

ул. Героев Труда;

ул. Валентиновская;

пр. Тракторостроителей;

ул. Светлая;

ул. Бучмы;

ул. Дружбы народов;

ул. Родниковая;

ул. Метростроителей.

Напомним, сегодня практически на тех же улицах на Салтовке нет воды. Ее планируют подать к полуночи.