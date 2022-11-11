На Салтовке на целый день отключили воду

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», ремонтники проводят работы на водоводе диаметром 1200 мм на проспекте Тракторостроителей. Воду обещают вернуть к полуночи.

«Водоснабжение части Салтовского района прекращено с 9:00 11 ноября до 24:00 11 ноября», — сообщила пресс-служба Харьковской мэрии со ссылкой на информацию КП «Харьковводоканал».

Воды нет в части домов на проспекте Тракторостроителей, улицах Героев Труда, Бучмы, Гвардейцев-широнинцев и др. Адреса отключения:

533 м/р

ул. Героев Труда, 43, 43А, 45, 47, 47А, 47Б, 47В, 47Г, 47Д, 47Е, 49

ул. Светлая, 17, 19, 19А, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 27, 27А, 27Б, 29, 29А, 39, 39А, 41, 43, 45, 47, 49, 49А, 4

пр. Тракторостроителей, 156/41, 158, 158А, 158Б, 160, 160А, 160Б, 160В, 160Е, 162, 162А, 162Б, 162В, 162Г, 162Д

ул. Бучмы, 42, 42А, 42Б, 44, 44А, 44Б, 44В, 44Г, 44Д, 44Е, 46, 46А, 46Б, 46В, 48, 48Б, 50, 50А, 50Б, 52

606 м/р

ул. Светлая, 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А, 7Б, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12А, 13, 13А, 13Б, 15

ул. Героев Труда, 66, 68, 68А, 68Б, 68Д, 70, 70А

пр. Тракторостроителей, 130, 130А, 130Б, 130В, 130Г, 134, 134А, 134Б, 136А, 138, 138А, 138Б, 138В, 140, 140А, 4 148, 148А, 150, 152, 152Б

ул. Валентиновская, 37/128, 41, 45

531 м/р

ул. Бучмы, 28/64, 30А, 30Б, 30В, 30Г, 30Д, 30Е, 32, 32А, 32Б, 32В, 34А, 34Б, 34В, 34Г, 34Е, 36, 36А, 36 40Б

пр. Тракторостроителей, 103, 103А, 103Б, 103Г, 105, 105А, 105В, 107, 107А, 107Б, 107В, 107Г

ул. Героев Труда, 29, 29А, 29Б, 29В, 31, 31А, 31Б, 33, 33А, 33Б, 33В, 33Г, 33Д, 33Е, 35, 37, 37А, 37Б, 37В, 3

ул. Гвардейцев-Широнинцев, 50/29, 50, 50А, 50Б, 50В, 52, 54, 54А, 58, 60, 62, 64

607 м/р

ул. Гвардейцев-Широнинцев, 38, 38А, 38Б, 38В, 38Г, 40, 40Б, 40В, 40Г, 40Д, 40Ж, 42, 42А, 42Б, 42В, 44, 44Б, 44В

ул. Героев Труда, 46, 48, 48А, 48Б, 48В, 48Д, 48Е, 50, 52, 52А, 52Б, 54, 54А, 54Б, 54Г, 56, 56Б, 58, 60, 60А

ул. Валентиновская, 31, 33, 33А, 35, 35/81

пр. Тракторостроителей, 83, 83А, 83Б, 83В, 83Г, 83Д, 83Е, 83Ж, 85, 85А, 85Б, 85В, 85Г, 85Д, 87, 87А, 87Б, 89В, 8 95, 95А

Подача воды на пониженном давлении:

535/535А м/р

ул. Валентиновская, 38, 38А, 38Б, 38Г, 40, 40А, 40Б, 42, 42А, 44, 44А, 44Б, 46, 46А, 46Б, 46В, 46Д, 48, 50, 50А, 50 58, 58А, 58Б, 60, 62, 64, 64А, 66

пр. Тракторостроителей, 124, 124А, 124Б, 126, 126А, 126Б, 126В, 128, 128А, 128Б, 128В

ул. Владислава Зубенко, 29, 29А, 29Б, 29В, 29Г, 29Д, 31, 31А, 33, 33А, 33Б, 35, 35А, 35Б, 35В, 35Г, 35Д 37, 39, 4

ул. Гарибальди, 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 6А, 6Б, 6В, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10/13, 11, 11А, 12, 26

603 м/р

пр. Тракторостроителей, 106, 108, 108А, 110, 110А, 110Б, 112, 114, 114А, 114Б, 114В, 116, 118, 118А, 118Б, 211, 2

ул. Владислава Зубенко, 44, 46, 48, 50, 52, 52А, 54, 54А, 54Б, 56/13

пр. Юбилейный, 57/106, 57А, 59, 59А, 59Б, 59В, 59Г, 59Д, 61, 61А, 61Б, 61В, 61Д, 63, 63А, 63Б

ул. Познанская, 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 11А, 11Б, 11В

602 м/р

ул. Владислава Зубенко, 58, 58А, 58Б, 58Г, 60Г, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72А, 72Б, 74, 76, 76А, 78, 80, 80А, 82

пр. Юбилейный, 65, 65А, 65Б, 65В, 65Г, 67, 67А, 67Б, 69, 69А, 69Б, 71, 73, 75, 75А, 75Б, 77, 79, 81, 85, 85 87, 89, 89А, 89Б, 91

ул. Познанская, 2, 2А, 4, 4А, 6, 8, 8А, 8Б, 10, 12, 12А

Салтовское шоссе, 155/93, 157, 157А, 157В, 159/84

604 м/р

пр. Юбилейный, 64, 66, 68, 70, 70А, 72, 72А, 72Б, 72В, 74

Салтовское шоссе, 137А, 137Б, 139, 139А, 139Б, 139В, 139Г, 139Д, 141, 141А, 141Б, 141В, 143

пр. Тракторостроителей, 86/137, 88, 90, 90А, 90Б, 92, 92А, 92Б, 94, 94А, 94Б, 94В, 94Г, 96, 96А, 98, 98А, 100, 0 100Д, 102, 102А, 102Б, 102В, 102Г, 104

ул. Руслана Плоходько, 3, 5, 5А, 5Б, 5В, 11, 13, 13А, 15, 15А, 15Б, 15В

601 м/р

пр. Юбилейный, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86А, 88, 90, 90Б, 92, 94, 94А, 96/153, 98А

Салтовское шоссе, 145, 145А, 145Б, 145В, 147, 147А, 147Б

ул. Руслана Плоходько, 2, 2А, 4, 4А, 6, 8, 8А, 8Б, 10, 12, 14

На время проведения ремонтных работ воду будут подвозить цистернами.