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На Салтовке на целый день отключили воду

Общество 10:12   11.11.2022
Оксана Горун
На Салтовке на целый день отключили воду

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», ремонтники проводят работы на водоводе диаметром 1200 мм на проспекте Тракторостроителей. Воду обещают вернуть к полуночи.

«Водоснабжение части Салтовского района прекращено с 9:00 11 ноября до 24:00 11 ноября», — сообщила пресс-служба Харьковской мэрии со ссылкой на информацию КП «Харьковводоканал».

Воды нет в части домов на проспекте Тракторостроителей, улицах Героев Труда, Бучмы, Гвардейцев-широнинцев и др. Адреса отключения:

533 м/р
ул. Героев Труда, 43, 43А, 45, 47, 47А, 47Б, 47В, 47Г, 47Д, 47Е, 49
ул. Светлая, 17, 19, 19А, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 27, 27А, 27Б, 29, 29А, 39, 39А, 41, 43, 45, 47, 49, 49А, 4
пр. Тракторостроителей, 156/41, 158, 158А, 158Б, 160, 160А, 160Б, 160В, 160Е, 162, 162А, 162Б, 162В, 162Г, 162Д
ул. Бучмы, 42, 42А, 42Б, 44, 44А, 44Б, 44В, 44Г, 44Д, 44Е, 46, 46А, 46Б, 46В, 48, 48Б, 50, 50А, 50Б, 52

606 м/р
ул. Светлая, 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А, 7Б, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12А, 13, 13А, 13Б, 15
ул. Героев Труда, 66, 68, 68А, 68Б, 68Д, 70, 70А
пр. Тракторостроителей, 130, 130А, 130Б, 130В, 130Г, 134, 134А, 134Б, 136А, 138, 138А, 138Б, 138В, 140, 140А, 4 148, 148А, 150, 152, 152Б
ул. Валентиновская, 37/128, 41, 45

531 м/р
ул. Бучмы, 28/64, 30А, 30Б, 30В, 30Г, 30Д, 30Е, 32, 32А, 32Б, 32В, 34А, 34Б, 34В, 34Г, 34Е, 36, 36А, 36 40Б
пр. Тракторостроителей, 103, 103А, 103Б, 103Г, 105, 105А, 105В, 107, 107А, 107Б, 107В, 107Г
ул. Героев Труда, 29, 29А, 29Б, 29В, 31, 31А, 31Б, 33, 33А, 33Б, 33В, 33Г, 33Д, 33Е, 35, 37, 37А, 37Б, 37В, 3
ул. Гвардейцев-Широнинцев, 50/29, 50, 50А, 50Б, 50В, 52, 54, 54А, 58, 60, 62, 64
607 м/р
ул. Гвардейцев-Широнинцев, 38, 38А, 38Б, 38В, 38Г, 40, 40Б, 40В, 40Г, 40Д, 40Ж, 42, 42А, 42Б, 42В, 44, 44Б, 44В
ул. Героев Труда, 46, 48, 48А, 48Б, 48В, 48Д, 48Е, 50, 52, 52А, 52Б, 54, 54А, 54Б, 54Г, 56, 56Б, 58, 60, 60А
ул. Валентиновская, 31, 33, 33А, 35, 35/81
пр. Тракторостроителей, 83, 83А, 83Б, 83В, 83Г, 83Д, 83Е, 83Ж, 85, 85А, 85Б, 85В, 85Г, 85Д, 87, 87А, 87Б, 89В, 8 95, 95А

Подача воды на пониженном давлении:

535/535А м/р
ул. Валентиновская, 38, 38А, 38Б, 38Г, 40, 40А, 40Б, 42, 42А, 44, 44А, 44Б, 46, 46А, 46Б, 46В, 46Д, 48, 50, 50А, 50 58, 58А, 58Б, 60, 62, 64, 64А, 66
пр. Тракторостроителей, 124, 124А, 124Б, 126, 126А, 126Б, 126В, 128, 128А, 128Б, 128В
ул. Владислава Зубенко, 29, 29А, 29Б, 29В, 29Г, 29Д, 31, 31А, 33, 33А, 33Б, 35, 35А, 35Б, 35В, 35Г, 35Д 37, 39, 4
ул. Гарибальди, 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 6А, 6Б, 6В, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10/13, 11, 11А, 12, 26

603 м/р
пр. Тракторостроителей, 106, 108, 108А, 110, 110А, 110Б, 112, 114, 114А, 114Б, 114В, 116, 118, 118А, 118Б, 211, 2
ул. Владислава Зубенко, 44, 46, 48, 50, 52, 52А, 54, 54А, 54Б, 56/13
пр. Юбилейный, 57/106, 57А, 59, 59А, 59Б, 59В, 59Г, 59Д, 61, 61А, 61Б, 61В, 61Д, 63, 63А, 63Б
ул. Познанская, 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 11А, 11Б, 11В

602 м/р
ул. Владислава Зубенко, 58, 58А, 58Б, 58Г, 60Г, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72А, 72Б, 74, 76, 76А, 78, 80, 80А, 82
пр. Юбилейный, 65, 65А, 65Б, 65В, 65Г, 67, 67А, 67Б, 69, 69А, 69Б, 71, 73, 75, 75А, 75Б, 77, 79, 81, 85, 85 87, 89, 89А, 89Б, 91
ул. Познанская, 2, 2А, 4, 4А, 6, 8, 8А, 8Б, 10, 12, 12А
Салтовское шоссе, 155/93, 157, 157А, 157В, 159/84

604 м/р
пр. Юбилейный, 64, 66, 68, 70, 70А, 72, 72А, 72Б, 72В, 74
Салтовское шоссе, 137А, 137Б, 139, 139А, 139Б, 139В, 139Г, 139Д, 141, 141А, 141Б, 141В, 143
пр. Тракторостроителей, 86/137, 88, 90, 90А, 90Б, 92, 92А, 92Б, 94, 94А, 94Б, 94В, 94Г, 96, 96А, 98, 98А, 100, 0 100Д, 102, 102А, 102Б, 102В, 102Г, 104
ул. Руслана Плоходько, 3, 5, 5А, 5Б, 5В, 11, 13, 13А, 15, 15А, 15Б, 15В

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    • 601 м/р
    пр. Юбилейный, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86А, 88, 90, 90Б, 92, 94, 94А, 96/153, 98А
    Салтовское шоссе, 145, 145А, 145Б, 145В, 147, 147А, 147Б
    ул. Руслана Плоходько, 2, 2А, 4, 4А, 6, 8, 8А, 8Б, 10, 12, 14

    На время проведения ремонтных работ воду будут подвозить цистернами.

    Автор: Оксана Горун

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    • • Дата публикации материала: 11 ноября 2022 в 10:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщили в КП «Харьковводоканал», ремонтники проводят работы на водоводе диаметром 1200 мм на проспекте Тракторостроителей. Воду обещают вернуть к полуночи".