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На Салтівці цілий день відключили воду

Суспільство 10:12   11.11.2022
Оксана Горун
На Салтівці цілий день відключили воду

Як повідомили у КП “Харківводоканал”, ремонтники проводять роботи на водоводі діаметром 1200 мм на проспекті Тракторобудівників. Воду обіцяють повернути опівночі.

“Водопостачання частини Салтівського району припинено з 9:00 11 листопада до 24:00 11 листопада”, – повідомила пресслужба Харківської мерії з посиланням на інформацію КП “Харківводоканал”.

Води немає в частині будинків на проспекті Тракторобудівників, вулицях Героїв Праці, Бучми, Гвардійців-широнінців та ін. Адреси відключень:

533 м/р
вул. Героїв Праці, 43, 43А, 45, 47, 47А, 47Б, 47В, 47Г, 47Д, 47Е, 49
вул. Світла, 17, 19, 19А, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 27, 27А, 27Б, 29, 29А, 39, 39А, 41, 43, 45, 47, 49, 49А, 49Б
пр. Тракторобудівників, 156/41, 158, 158А, 158Б, 160, 160А, 160Б, 160В, 160Е, 162, 162А, 162Б, 162В, 162Г, 162Д, 162Е, 164
вул. Бучми, 42, 42А, 42Б, 44, 44А, 44Б, 44В, 44Г, 44Д, 44Е, 46, 46А, 46Б, 46В, 48, 48Б, 50, 50А, 50Б, 52

606 м/р
вул. Світла, 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А, 7Б, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12А, 13, 13А, 13Б, 15
вул. Героїв Праці, 66, 68, 68А, 68Б, 68Д, 70, 70А
пр. Тракторобудівників, 130, 130А, 130Б, 130В, 130Г, 134, 134А, 134Б, 136А, 138, 138А, 138Б, 138В, 140, 140А, 140Б, 140В, 140Г, 142, 142А, 142Б, 144, 144А, 148, 148А, 150, 152, 152Б
вул. Валентинівська, 37/128, 41, 45

531 м/р
вул. Бучми, 28/64, 30А, 30Б, 30В, 30Г, 30Д, 30Е, 32, 32А, 32Б, 32В, 34А, 34Б, 34В, 34Г, 34Е, 36, 36А, 36Б, 36В, 36Г, 38А, 40А, 40Б
пр. Тракторобудівників, 103, 103А, 103Б, 103Г, 105, 105А, 105В, 107, 107А, 107Б, 107В, 107Г
вул. Героїв Праці, 29, 29А, 29Б, 29В, 31, 31А, 31Б, 33, 33А, 33Б, 33В, 33Г, 33Д, 33Е, 35, 37, 37А, 37Б, 37В, 37Г, 37Д, 37Е
вул. Гвардійців-Широнінців, 50/29, 50, 50А, 50Б, 50В, 52, 54, 54А, 58, 60, 62, 64
607 м/р
вул. Гвардійців-Широнінців, 38, 38А, 38Б, 38В, 38Г, 40, 40Б, 40В, 40Г, 40Д, 40Ж, 42, 42А, 42Б, 42В, 44, 44Б, 44В
вул. Героїв Праці, 46, 48, 48А, 48Б, 48В, 48Д, 48Е, 50, 52, 52А, 52Б, 54, 54А, 54Б, 54Г, 56, 56Б, 58, 60, 60А, 60Б, 60В
вул. Валентинівська, 31, 33, 33А, 35, 35/81
пр. Тракторобудівників, 83, 83А, 83Б, 83В, 83Г, 83Д, 83Е, 83Ж, 85, 85А, 85Б, 85В, 85Г, 85Д, 87, 87А, 87Б, 87В, 87Г, 89, 89А, 89Б, 93, 95, 95А

Подача води на зниженому тиску

535/535А м/р
вул. Валентинівська, 38, 38А, 38Б, 38Г, 40, 40А, 40Б, 42, 42А, 44, 44А, 44Б, 46, 46А, 46Б, 46В, 46Д, 48, 50, 50А, 52, 52А, 54, 56, 58, 58А, 58Б, 60, 62, 64, 64А, 66
пр. Тракторобудівників, 124, 124А, 124Б, 126, 126А, 126Б, 126В, 128, 128А, 128Б, 128В
вул. Владислава Зубенка, 29, 29А, 29Б, 29В, 29Г, 29Д, 31, 31А, 33, 33А, 33Б, 35, 35А, 35Б, 35В, 35Г, 35Д 37, 39, 41
вул. Гарібальді, 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 6А, 6Б, 6В, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10/13, 11, 11А, 12, 26

603 м/р
пр. Тракторобудівників, 106, 108, 108А, 110, 110А, 110Б, 112, 114, 114А, 114Б, 114В, 116, 118, 118А, 118Б, 118В, 120, 122, 122А
вул. Владислава Зубенка, 44, 46, 48, 50, 52, 52А, 54, 54А, 54Б, 56/13
пр. Ювілейний, 57/106, 57А, 59, 59А, 59Б, 59В, 59Г, 59Д, 61, 61А, 61Б, 61В, 61Д, 63, 63А, 63Б
вул. Познанська, 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 11А, 11Б, 11В

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    • 602 м/р
    вул. Владислава Зубенка, 58, 58А, 58Б, 58Г, 60Г, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72А, 72Б, 74, 76, 76А, 78, 80, 80А, 82
    пр. Ювілейний, 65, 65А, 65Б, 65В, 65Г, 67, 67А, 67Б, 69, 69А, 69Б, 71, 73, 75, 75А, 75Б, 77, 79, 81, 81А, 81Г, 83, 85, 87, 89, 89А, 89Б, 91
    вул. Познанська, 2, 2А, 4, 4А, 6, 8, 8А, 8Б, 10, 12, 12А
    Салтівське шосе, 155/93, 157, 157А, 157В, 159/84

    604 м/р
    пр. Ювілейний, 64, 66, 68, 70, 70А, 72, 72А, 72Б, 72В, 74
    Салтівське шосе, 137А, 137Б, 139, 139А, 139Б, 139В, 139Г, 139Д, 141, 141А, 141Б, 141В, 143
    пр. Тракторобудівників, 86/137, 88, 90, 90А, 90Б, 92, 92А, 92Б, 94, 94А, 94Б, 94В, 94Г, 96, 96А, 98, 98А, 100, 100А, 100Б, 100В, 100Г, 100Д, 102, 102А, 102Б, 102В, 102Г, 104
    вул. Руслана Плоходька, 3, 5, 5А, 5Б, 5В, 11, 13, 13А, 15, 15А, 15Б, 15В

    601 м/р
    пр. Ювілейний, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86А, 88, 90, 90Б, 92, 94, 94А, 96/153, 98А
    Салтівське шосе, 145, 145А, 145Б, 145В, 147, 147А, 147Б
    вул. Руслана Плоходька, 2, 2А, 4, 4А, 6, 8, 8А, 8Б, 10, 12, 14

    На час проведення ремонтних робіт воду підвозитимуть цистернами.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2022 в 10:12;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як повідомили у КП “Харківводоканал”, ремонтники проводять роботи на водоводі діаметром 1200 мм на проспекті Тракторобудівників. Воду обіцяють повернути опівночі".