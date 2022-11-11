На Салтівці цілий день відключили воду

Як повідомили у КП “Харківводоканал”, ремонтники проводять роботи на водоводі діаметром 1200 мм на проспекті Тракторобудівників. Воду обіцяють повернути опівночі.

“Водопостачання частини Салтівського району припинено з 9:00 11 листопада до 24:00 11 листопада”, – повідомила пресслужба Харківської мерії з посиланням на інформацію КП “Харківводоканал”.

Води немає в частині будинків на проспекті Тракторобудівників, вулицях Героїв Праці, Бучми, Гвардійців-широнінців та ін. Адреси відключень:

533 м/р

вул. Героїв Праці, 43, 43А, 45, 47, 47А, 47Б, 47В, 47Г, 47Д, 47Е, 49

вул. Світла, 17, 19, 19А, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 27, 27А, 27Б, 29, 29А, 39, 39А, 41, 43, 45, 47, 49, 49А, 49Б

пр. Тракторобудівників, 156/41, 158, 158А, 158Б, 160, 160А, 160Б, 160В, 160Е, 162, 162А, 162Б, 162В, 162Г, 162Д, 162Е, 164

вул. Бучми, 42, 42А, 42Б, 44, 44А, 44Б, 44В, 44Г, 44Д, 44Е, 46, 46А, 46Б, 46В, 48, 48Б, 50, 50А, 50Б, 52

606 м/р

вул. Світла, 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А, 7Б, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12А, 13, 13А, 13Б, 15

вул. Героїв Праці, 66, 68, 68А, 68Б, 68Д, 70, 70А

пр. Тракторобудівників, 130, 130А, 130Б, 130В, 130Г, 134, 134А, 134Б, 136А, 138, 138А, 138Б, 138В, 140, 140А, 140Б, 140В, 140Г, 142, 142А, 142Б, 144, 144А, 148, 148А, 150, 152, 152Б

вул. Валентинівська, 37/128, 41, 45

531 м/р

вул. Бучми, 28/64, 30А, 30Б, 30В, 30Г, 30Д, 30Е, 32, 32А, 32Б, 32В, 34А, 34Б, 34В, 34Г, 34Е, 36, 36А, 36Б, 36В, 36Г, 38А, 40А, 40Б

пр. Тракторобудівників, 103, 103А, 103Б, 103Г, 105, 105А, 105В, 107, 107А, 107Б, 107В, 107Г

вул. Героїв Праці, 29, 29А, 29Б, 29В, 31, 31А, 31Б, 33, 33А, 33Б, 33В, 33Г, 33Д, 33Е, 35, 37, 37А, 37Б, 37В, 37Г, 37Д, 37Е

вул. Гвардійців-Широнінців, 50/29, 50, 50А, 50Б, 50В, 52, 54, 54А, 58, 60, 62, 64

607 м/р

вул. Гвардійців-Широнінців, 38, 38А, 38Б, 38В, 38Г, 40, 40Б, 40В, 40Г, 40Д, 40Ж, 42, 42А, 42Б, 42В, 44, 44Б, 44В

вул. Героїв Праці, 46, 48, 48А, 48Б, 48В, 48Д, 48Е, 50, 52, 52А, 52Б, 54, 54А, 54Б, 54Г, 56, 56Б, 58, 60, 60А, 60Б, 60В

вул. Валентинівська, 31, 33, 33А, 35, 35/81

пр. Тракторобудівників, 83, 83А, 83Б, 83В, 83Г, 83Д, 83Е, 83Ж, 85, 85А, 85Б, 85В, 85Г, 85Д, 87, 87А, 87Б, 87В, 87Г, 89, 89А, 89Б, 93, 95, 95А

Подача води на зниженому тиску

535/535А м/р

вул. Валентинівська, 38, 38А, 38Б, 38Г, 40, 40А, 40Б, 42, 42А, 44, 44А, 44Б, 46, 46А, 46Б, 46В, 46Д, 48, 50, 50А, 52, 52А, 54, 56, 58, 58А, 58Б, 60, 62, 64, 64А, 66

пр. Тракторобудівників, 124, 124А, 124Б, 126, 126А, 126Б, 126В, 128, 128А, 128Б, 128В

вул. Владислава Зубенка, 29, 29А, 29Б, 29В, 29Г, 29Д, 31, 31А, 33, 33А, 33Б, 35, 35А, 35Б, 35В, 35Г, 35Д 37, 39, 41

вул. Гарібальді, 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 6А, 6Б, 6В, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10/13, 11, 11А, 12, 26

603 м/р

пр. Тракторобудівників, 106, 108, 108А, 110, 110А, 110Б, 112, 114, 114А, 114Б, 114В, 116, 118, 118А, 118Б, 118В, 120, 122, 122А

вул. Владислава Зубенка, 44, 46, 48, 50, 52, 52А, 54, 54А, 54Б, 56/13

пр. Ювілейний, 57/106, 57А, 59, 59А, 59Б, 59В, 59Г, 59Д, 61, 61А, 61Б, 61В, 61Д, 63, 63А, 63Б

вул. Познанська, 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 11А, 11Б, 11В

602 м/р

вул. Владислава Зубенка, 58, 58А, 58Б, 58Г, 60Г, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72А, 72Б, 74, 76, 76А, 78, 80, 80А, 82

пр. Ювілейний, 65, 65А, 65Б, 65В, 65Г, 67, 67А, 67Б, 69, 69А, 69Б, 71, 73, 75, 75А, 75Б, 77, 79, 81, 81А, 81Г, 83, 85, 87, 89, 89А, 89Б, 91

вул. Познанська, 2, 2А, 4, 4А, 6, 8, 8А, 8Б, 10, 12, 12А

Салтівське шосе, 155/93, 157, 157А, 157В, 159/84

604 м/р

пр. Ювілейний, 64, 66, 68, 70, 70А, 72, 72А, 72Б, 72В, 74

Салтівське шосе, 137А, 137Б, 139, 139А, 139Б, 139В, 139Г, 139Д, 141, 141А, 141Б, 141В, 143

пр. Тракторобудівників, 86/137, 88, 90, 90А, 90Б, 92, 92А, 92Б, 94, 94А, 94Б, 94В, 94Г, 96, 96А, 98, 98А, 100, 100А, 100Б, 100В, 100Г, 100Д, 102, 102А, 102Б, 102В, 102Г, 104

вул. Руслана Плоходька, 3, 5, 5А, 5Б, 5В, 11, 13, 13А, 15, 15А, 15Б, 15В

601 м/р

пр. Ювілейний, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86А, 88, 90, 90Б, 92, 94, 94А, 96/153, 98А

Салтівське шосе, 145, 145А, 145Б, 145В, 147, 147А, 147Б

вул. Руслана Плоходька, 2, 2А, 4, 4А, 6, 8, 8А, 8Б, 10, 12, 14

На час проведення ремонтних робіт воду підвозитимуть цистернами.