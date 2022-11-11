У суботу частина Харкова на півдня залишиться без світла
У “Харківобленерго” повідомили про відключення електрики, яке планують провести у Київському та Салтівському районах Харкова з 9:00 до 15:00 в суботу, 12 листопада.
За інформацією енергетиків, відключення пов’язане із проведенням ремонтних робіт.
Світло відключать у будинках, що знаходяться в наступному периметрі:
вул. Шевченка та прилеглі;
район Гідропарку,
вул. Сидора Ковпака та прилеглі;
вул. Гризодубової та прилеглі;
вул. Фестивальна;
вул. Жилярді та прилеглі;
вул. Чебишева;
вул. Чкалова;
вул. Старошишківська;
вул. Ак. Проскури та прилеглі; район НАУ “ХАІ”;
вул. Астрономічна;
пр. Жуковського;
вул. Лісопарківська та прилеглі;
район заводу “Комунар”;
вул. Григорія Рудика;
вул. Леся Сердюка;
вул. Наталії Ужвій;
вул. Ак. Павлова;
вул. Героїв Праці;
вул. Валентинівська;
пр. Тракторобудівників;
вул. Світла;
вул. Бучми;
вул. Дружби народів;
вул. Джерельна;
вул. Метробудівників.
Читайте також: У “Харківобленерго” оновили графік відключення світла на Харківщині
Нагадаємо, сьогодні практично на тих само вулицях на Салтівці немає води . Її планують подати опівночі.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У суботу частина Харкова на півдня залишиться без світла»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2022 в 11:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У “Харківобленерго” повідомили про відключення електрики, яке планують провести у Київському та Салтівському районах Харкова з 9:00 до 15:00 в суботу, 12 листопада".