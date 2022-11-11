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У суботу частина Харкова на півдня залишиться без світла

Суспільство 11:39   11.11.2022
Оксана Горун
У суботу частина Харкова на півдня залишиться без світла

У “Харківобленерго” повідомили про відключення електрики, яке планують провести у Київському та Салтівському районах Харкова з 9:00 до 15:00 в суботу, 12 листопада.

За інформацією енергетиків, відключення пов’язане із проведенням ремонтних робіт.

Світло відключать у будинках, що знаходяться в наступному периметрі:

вул. Шевченка та прилеглі;
район Гідропарку,
вул. Сидора Ковпака та прилеглі;
вул. Гризодубової та прилеглі;
вул. Фестивальна;
вул. Жилярді та прилеглі;
вул. Чебишева;
вул. Чкалова;
вул. Старошишківська;
вул. Ак. Проскури та прилеглі; район НАУ “ХАІ”;
вул. Астрономічна;
пр. Жуковського;
вул. Лісопарківська та прилеглі;
район заводу “Комунар”;
вул. Григорія Рудика;
вул. Леся Сердюка;
вул. Наталії Ужвій;
вул. Ак. Павлова;
вул. Героїв Праці;
вул. Валентинівська;
пр. Тракторобудівників;
вул. Світла;
вул. Бучми;
вул. Дружби народів;
вул. Джерельна;
вул. Метробудівників.

  • Читайте також: У “Харківобленерго” оновили графік відключення світла на Харківщині

    • Нагадаємо, сьогодні практично на тих само вулицях на Салтівці немає води . Її планують подати опівночі.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2022 в 11:39;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У “Харківобленерго” повідомили про відключення електрики, яке планують провести у Київському та Салтівському районах Харкова з 9:00 до 15:00 в суботу, 12 листопада".