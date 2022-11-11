У суботу частина Харкова на півдня залишиться без світла

У “Харківобленерго” повідомили про відключення електрики, яке планують провести у Київському та Салтівському районах Харкова з 9:00 до 15:00 в суботу, 12 листопада.

За інформацією енергетиків, відключення пов’язане із проведенням ремонтних робіт.

Світло відключать у будинках, що знаходяться в наступному периметрі:

вул. Шевченка та прилеглі;

район Гідропарку,

вул. Сидора Ковпака та прилеглі;

вул. Гризодубової та прилеглі;

вул. Фестивальна;

вул. Жилярді та прилеглі;

вул. Чебишева;

вул. Чкалова;

вул. Старошишківська;

вул. Ак. Проскури та прилеглі; район НАУ “ХАІ”;

вул. Астрономічна;

пр. Жуковського;

вул. Лісопарківська та прилеглі;

район заводу “Комунар”;

вул. Григорія Рудика;

вул. Леся Сердюка;

вул. Наталії Ужвій;

вул. Ак. Павлова;

вул. Героїв Праці;

вул. Валентинівська;

пр. Тракторобудівників;

вул. Світла;

вул. Бучми;

вул. Дружби народів;

вул. Джерельна;

вул. Метробудівників.

Нагадаємо, сьогодні практично на тих само вулицях на Салтівці немає води . Її планують подати опівночі.