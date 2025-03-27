Сьогодні 27 березня: який день в історії

27 березня рік тому по Харкову вперше вдарили КАБами. У 2014-му Генасамблея ООН ухвалила резолюцію на підтримку територіальної цілісності України. У 1977-му сталася наймасштабніша катастрофа в історії цивільної авіації. У 1968-му загинув перший космонавт світу Юрій Гагарін. У 1964-му стався другий за потужністю у світі (за час спостережень) землетрус – Великий Аляскинський. У 1915-му в США відправили на довічний карантин знамениту “Тифозну Мері”. У 1664-му стратили колишнього гетьмана України Івана Виговського.

Свята та пам’ятні дати 27 березня

27 березня в Україні – День нефролога.

У світі – Всесвітній день театру.

Також сьогодні: Міжнародний День віскі, День іспанської паеї, Міжнародний день каракулів, День Віагри.

27 березня в історії

27 березня 1664 року стратили колишнього гетьмана України Івана Виговського. Докладніше.

27 березня 1911 року народився Михайло Сорока – активіст ОУН та організатор повстань у радянських концтаборах (зокрема, Кенгірського повстання). Докладніше.

27 березня 1915 року в США відправили на довічний карантин знамениту “Тифозну Мері”. Докладніше.

27 березня 1964 року стався другий за потужністю у світі (за час спостережень) землетрус – Великий Аляскинський. Докладніше.

27 березня 1968 року загинув перший космонавт світу Юрій Гагарін. Льотчик розбився в авіакатастрофі у Володимирській області РРФСР. Разом із ним загинув льотчик-випробувач Володимир Серьогін.

27 березня 1977 року сталася наймасштабніша катастрофа в історії цивільної авіації. Цього дня в аеропорту Лос-Родеос на острові Тенерифе (Канарські острови) зіткнулися два пасажирські літаки. Докладніше.

27 березня 2014 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію на підтримку територіальної цілісності України. Крим та Севастополь визнали невіддільними частинами України 100 країн-членів ООН зі 194. Проти резолюції проголосували 11 країн, 58 утрималися, решта не брали участі в голосуванні.

27 березня 2022 року начальник ХОВА Олег Синєгубов та обласна прокуратура заявили про викрадення напередодні окупантами мера Балаклії Івана Столбового та кількох співробітників міськради. Згодом з’ясується, що мер перейшов на бік ворога.

27 березня 2024 року по Харкову вперше вдарили російські керовані авіабомби.

Перед тим, 25 березня, КАБ долетів до Дергачів – уперше так близько до обласного центру. 27-го “приліт” був по Павловому Полю та району Інституту невідкладної хірургії. Перше влучання прийшлося по школі, друге – просто серед дворів. Одна людина загинула, ще вісімнадцять постраждали, серед них четверо дітей. Надалі в мерії підрахували – від першого удару КАБами в Харкові отримали пошкодження 18 житлових будинків, вилетіло 800 вікон.

Згодом слідчі встановили – ворог атакував двома УМПБ Д-30 СН, виготовленими на базі ФАБ-250.

“По Харкову вдарили авіабомбами – вперше з 2022 року”, – констатував начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

На подію зреагував президент України Володимир Зеленський. Він тоді наголосив, що життєво важливими завданнями є зміцнення ППО та прискорення надання Україні F-16.

“Цьому немає і не може бути жодних раціональних пояснень – чому “Patriot”, яких у світі достатньо, досі не закривають небо Харкова”, – наголосив Зеленський.

Згодом Україна здобула і F-16, і додаткові “Patriot”. Начальник ХОВА Олег Синєгубов навіть повідомив, що в Харківській області “Patriot” застосовували. Проте небо над Харковом ними так і не захищають. Як сказав Синєгубов у нещодавньому інтерв’ю: “Який би “Patriot” не стояв, потрібно декілька ешелонів, декілька ліній протиповітряної оборони самого “Patriot”.

Після цього, першого, авіаудару та до середини осені КАБи були справжнім лихом Харкова. Поступово вони почали долітати до будь-якої точки міста. За статистикою мерії, протягом 2024 року до Харкова прилетіло понад 160 керованих авіабомб різних типів.

Церковне свято

27 березня вшановують пам’ять мучениці Матрони Солунської. Докладніше.

Народні прикмети

Туман та іній уранці 27 березня вказують на врожайний рік.

Якщо птахи кружляють високо, дощі будуть нескоро.

Що не можна робити 27 березня

Не можна ревнувати.

Не можна з’ясовувати стосунки.

Не можна виявляти свою образу на людину.