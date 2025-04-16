Какие кладбища запрещено посещать в Харькове: список

В Харьковском горсовете перед пасхальными праздниками и поминальными днями напомнили, какие кладбища запрещено посещать.

По данным мэрии, запрет на посещение действует на кладбищах №13, 15 и 17. Кроме того, не будут пускать к Мемориалу жертв тоталитаризма и политических репрессий.

В КП «Ритуал» отметили, что там до сих пор существует высокий риск дистанционного минирования.

Открытыми для посещения остаются кладбища №1-11, 14, 16 и 18.

Информацию о режиме работы кладбищ можно узнать на сайте КП «Ритуал» или по тел: 16-40.

Напомним, ранее главный инженер КП «Ритуал» Михаил Маслий рассказал МГ «Объектив» о работах, которые проводят на кладбищах Харькова перед поминальными днями. Также сообщал, какие посещать запрещено.