Какие кладбища запрещено посещать в Харькове: список
В Харьковском горсовете перед пасхальными праздниками и поминальными днями напомнили, какие кладбища запрещено посещать.
По данным мэрии, запрет на посещение действует на кладбищах №13, 15 и 17. Кроме того, не будут пускать к Мемориалу жертв тоталитаризма и политических репрессий.
В КП «Ритуал» отметили, что там до сих пор существует высокий риск дистанционного минирования.
Открытыми для посещения остаются кладбища №1-11, 14, 16 и 18.
Информацию о режиме работы кладбищ можно узнать на сайте КП «Ритуал» или по тел: 16-40.
Напомним, ранее главный инженер КП «Ритуал» Михаил Маслий рассказал МГ «Объектив» о работах, которые проводят на кладбищах Харькова перед поминальными днями. Также сообщал, какие посещать запрещено.
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2025 в 12:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете перед пасхальными праздниками и поминальными днями напомнили, какие кладбища запрещено посещать.".