Скільки будинків росіяни пошкодили у Харкові у лютому 2026 року: підсумки
У лютому росіяни обстрілами пошкодили 234 будинки Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов.
«За місяць внаслідок ворожих обстрілів вибиті 1922 вікна – у під’їздах, на балконах і в квартирах – та понівечені 57 покрівель», – зазначив міський голова.
На сьогодні всі теплові контури закриті, дахи відремонтовані. Але робота комунальників у січні-лютому має зовсім інший рівень складності, ніж у теплу пору, підкреслив Терехов.
«Коли надворі мінус 20, важко всім: і людям, і техніці, і матеріалам. А головне – ми не маємо права «розтягувати» ремонт. Потрібно діяти дуже швидко, щоб утримати тепло в будинках і не допустити, щоб пошкодження потягнули за собою ще більші проблеми», – пояснив мер Харкова.
До того ж критична ситуація в енергетиці постійно додає ризиків і затримок. За словами мера, атаки на інфраструктуру та аварійні відключення ускладнюють підвезення матеріалів, роботу електроінструменту й освітлення на об’єктах.
«Лютий був прикметний тим, що прильоти траплялися в різних районах майже одночасно. Бригадам доводилося миттєво маневрувати між десятками адрес, щоб встигнути всюди. Окрема тема – приватний сектор. У лютому ми мали випадки, коли агресор руйнував будинки буквально «під нуль». Для родин це катастрофа, тож шукаємо можливості підтримки разом із державою та партнерами», – зазначив Ігор Терехов.
2 Березня 2026 в 18:31