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10 пожеж через обстріли на Харківщині, розбір завалів триває – ДСНС

Події 08:20   25.09.2024
Оксана Горун
10 пожеж через обстріли на Харківщині, розбір завалів триває – ДСНС

Вранці 25 вересня пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області проінформувала: за добу в регіоні виникло десять пожеж через удари РФ, п’ять із них – на відкритій території.

Окупанти викликали пожежі в Харкові, Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах області. На відкритих територіях вигоріло 10 га трави. Внаслідок ударів КАБами по Харкову, за даними рятувальників, постраждали 36 людей, троє загинули.

“В один із дев’ятиповерхових будинків було пряме влучання КАБу, внаслідок якого зруйновано поверхи з восьмого по третій. Наразі там тривають аварійно-рятувальні роботи”, – зазначили в ДСНС.

Також загиблий та постраждалий є в Куп’янську. Там після обстрілу горів дах двоповерхового будинку на площі 300 кв. м. Ще один житловий будинок горів у селі Богуславка Борівської громади.

“Також пошкоджено сільськогосподарське підприємство у Дергачівській громаді. Сталася пожежа в одноій з його будівель на площі 1000 м кв.” – поінформували рятувальники.

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Загалом за добу вогнеборці виїжджали гасити пожежі 55 разів, із них 27 спалахів сталися в природних екосистемах на площі 17,5 га. Внаслідок однієї з таких пожеж постраждав 66-річний чоловік.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 08:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 25 вересня пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області проінформувала: за добу в регіоні виникло десять пожеж через удари РФ, п’ять із них – на відкритій території".