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10 пожаров из-за обстрелов на Харьковщине, разбор завалов продолжается — ГСЧС

Происшествия 08:20   25.09.2024
Оксана Горун
10 пожаров из-за обстрелов на Харьковщине, разбор завалов продолжается — ГСЧС

Утром 25 сентября пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировала: за сутки в регионе возникли десять пожаров из-за ударов РФ, пять из них — на открытой территории.

Оккупанты вызвали пожары в Харькове, Изюмском, Купянском и Харьковском районах области. На открытых территориях выгорели 10 га травы. В результате ударов КАБами по Харькову, по данным спасателей, пострадали 36 человек, трое погибли.

«В один из девятиэтажных домов было прямое попадание КАБа, в результате которого разрушены этажи с восьмого по третий. Сейчас там продолжаются аварийно-спасательные работы», — отметили в ГСЧС.

Также погибший и пострадавший есть в Купянске. Там после обстрела горела крыша двухэтажного дома на площади 300 квадратных метров. Еще один жилой дом горел в селе Богуславка Боровской громады.

«Также повреждено сельскохозяйственное предприятие в Дергачевской громаде. Произошел пожар в одной из его построек на площади 1000 м кв.» — проинформировали спасатели.

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В целом за сутки огнеборцы выезжали тушить пожары 55 раз, из них 27 возгораний случилось в природных экосистемах на площади 17,5 га. В результате одного из таких пожаров пострадал 66-летний мужчина.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 08:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 25 сентября пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировала: за сутки в регионе возникли десять пожаров из-за ударов РФ, пять из них — на открытой территории".