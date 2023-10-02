Зеленскому советуют снизить возрастной порог для мобилизации
Фото: Voice of America
Средний возраст бойцов на фронте – более 40. Я понимаю желание президента Зеленского сохранить молодежь на будущее, но факт – Россия тайно мобилизует всю страну. Путин знает, что пауза даст ему время для создания новой армии. Поэтому, как это сделала Британия в 1939 и 1941 годах, возможно, пора переоценить масштабы мобилизации в Украине.
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 11:21;
Корреспондент Бен Уоллес, экс-министр обороны Великобритании в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Средний возраст бойцов на фронте – более 40. Я понимаю желание президента Зеленского сохранить молодежь на будущее, но факт –…".