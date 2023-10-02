Зеленському радять знизити віковий поріг для мобілізації

Середній вік бійців на фронті – понад 40. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт – Росія потай мобілізує всю країну. Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії. Тому, як це зробила Британія 1939-го і 1941-го років, можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації в Україні.