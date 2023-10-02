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Зеленському радять знизити віковий поріг для мобілізації

Події 11:21   02.10.2023
Бен Уоллес
ексміністр оборони Великої Британії
Зеленському радять знизити віковий поріг для мобілізації Фото: Voice of America

Середній вік бійців на фронті – понад 40. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт – Росія потай мобілізує всю країну. Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії. Тому, як це зробила Британія 1939-го і 1941-го років, можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації в Україні.

Автор: Бен Уоллес, ексміністр оборони Великої Британії
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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 11:21;

    • Кореспондент Бен Уоллес, ексміністр оборони Великої Британії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Середній вік бійців на фронті – понад 40. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт – Росія…".