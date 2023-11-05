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Призову не буде. Затверджено перехід ЗСУ на службу за контрактом і рекрутинг

Політика 15:22   05.11.2023
Олена Нагорна
Призову не буде. Затверджено перехід ЗСУ на службу за контрактом і рекрутинг

ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом. Строкову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку.

Про це йдеться у концепції військової кадрової політики до 2028 року, затвердженій Міністерством оборони. Документ передбачає зміни як під час війни, так і у мирний час.

Інші очікувані результати:

▪️в Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом;

▪️людиноцентричний підхід до управління кар’єрою військовослужбовців з урахуванням їхньої освіти, професійного розвитку, гендерної рівності. Рівні можливості чоловіків і жінок в ЗСУ;

▪️удосконалена електронна система військового обліку;

▪️автоматизовані та цифровізовані процеси управління персоналом;

▪️розширена співпраця між українськими вищими навчальними закладами та вишами держав-членів НАТО і ЄС;

▪️ефективна та прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом;

▪️вдосконалене психологічне забезпечення;

▪️нова культура взаємовідносин між командирами та підлеглими;

▪️належні умови для переходу від військової кар’єри до цивільного життя військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби.

“Головний акцент концепції — гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни, інтеграція в євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність ЗСУ зі збройними силами держав-членів НАТО”, – повідомляє Міноборони.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2023 в 15:22;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом. Строкову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку.".