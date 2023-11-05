Призову не буде. Затверджено перехід ЗСУ на службу за контрактом і рекрутинг
ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом. Строкову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку.
Про це йдеться у концепції військової кадрової політики до 2028 року, затвердженій Міністерством оборони. Документ передбачає зміни як під час війни, так і у мирний час.
Інші очікувані результати:
▪️в Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом;
▪️людиноцентричний підхід до управління кар’єрою військовослужбовців з урахуванням їхньої освіти, професійного розвитку, гендерної рівності. Рівні можливості чоловіків і жінок в ЗСУ;
▪️удосконалена електронна система військового обліку;
▪️автоматизовані та цифровізовані процеси управління персоналом;
▪️розширена співпраця між українськими вищими навчальними закладами та вишами держав-членів НАТО і ЄС;
▪️ефективна та прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом;
▪️вдосконалене психологічне забезпечення;
▪️нова культура взаємовідносин між командирами та підлеглими;
▪️належні умови для переходу від військової кар’єри до цивільного життя військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби.
“Головний акцент концепції — гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни, інтеграція в євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність ЗСУ зі збройними силами держав-членів НАТО”, – повідомляє Міноборони.
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- Категорії: Політика, Суспільство, Україна; Теги: ЗСУ, контракт, Минобороны, служба, срочная служба, умеров;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2023 в 15:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом. Строкову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку.".