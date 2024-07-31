Служить там, где хочешь: тонкости рекрутинга в армию на Харьковщине

Кампания по рекрутингу в ряды Сил обороны продолжается на Харьковщине. Заключение контракта дает возможность самостоятельно выбрать подразделение и специальность.

Для этого можно воспользоваться интернет-ресурсами Lobby X, Work.Ua, Robota.Ua, где представители воинских частей размещают вакансии, обратиться в ЦНАП или РТЦК и СП, рассказал замначальника отдела рекрутинга и комплектования сектора комплектования Харьковского ОТЦК и СП Олег Щирский.

В последнем случае, по его словам, надо подготовиться, чтобы работники РТЦК и СП не приняли желающего заключить контракт за желающего мобилизоваться и не направили его в подразделение по своему усмотрению.

«Нужно получить рекомендательное письмо. Это письменное согласие. И уже только с ним идти в РТЦК и СП. Люди, которые стоят на КПП, не знают, вы пришли добровольцем по мобилизации или на контракт. Вы говорите: «Я хочу заключить контракт с ВСУ, иду в отделение рекрутинга и комплектования». Показываете рекомендательное письмо, и вас проводят к специалисту-инструктору, к начальнику отделения рекрутинга, где вы пишете заявление: «Прошу вас оформить документы на военную службу по контракту». Я думаю, что это будет 100%-ная гарантия, что вы попадете. Потому что многие люди приходят и не знают, куда им надо попасть. Говорит: «Я доброволец, хочу в армию». Его сразу на медицинскую комиссию и потом все эти ситуации», — пояснил Щирский.

Он также напомнил, что за заключение первого контракта предусмотрена единоразовая выплата в 24,2 тысячи гривен. Дополнительная единоразовая выплата предоставляется органами местного самоуправления — это еще 50 тысяч гривен. Ежемесячно контрактник будет получать от 20 тысяч гривен (за участие в боевых действиях — до 100 тысяч).

Старший лейтенант 4-й ОТБр им. гетмана Ивана Выговского Борис Демченко рассказал, что если в начале года больше желающих заключить контракт было среди военнообязанных, то сейчас — среди лиц призывного возраста, то есть парней и девушек в возрасте от 18 до 25 лет.

«Много приходит призывников. Потому что они понимают, что работа стабильная. И именно сейчас во всех воинских частях есть интересное направление психологического сопровождения военнослужащих. Поэтому если ребята или девушки имеют образование психолога, то они обращаются в воинские части. Их берут. Далее, если ты имеешь образование, то ты уже в будущем после повышения квалификации офицер», — рассказал Демченко.

Спикер 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Андрей «Дед» отметил: чтобы попасть в определенное подразделение, не обязательно проходить предварительную подготовку или заканчивать курсы.

«В моем подразделении все пришли без этих сертификатов. Это не является обязательным требованием для того, чтобы стать, например, оператором БпЛА. Вы приходите, проходите базовую военную подготовку и потом уже в подразделении получаете необходимые знания. В подразделении дополнительно проводится базовая военная подготовка — это стрельба и тактическая подготовка. Чтобы не тратить время на эти школы, я предлагаю сразу идти и получать базовые и практические знания в подразделении», — советует Андрей.