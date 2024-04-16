6600 направлень на суспільно корисні роботи видали мешканцям Харківщини

Харківська обласна служба зайнятості повідомила статистичні дані з початку року. Зокрема, поінформувала, що Харківщина стабільно лідирує в Україні за направленням безробітних до “Армії відновлення”.

“Продовжується активна реалізація проєкту “Армія відновлення”, у рамках якого служба зайнятості з початку 2024 року видала безробітним 6,6 тисячі направлень на виконання суспільно корисних робіт. За цим показником тривалий час Харківська область тримає лідерство серед усіх регіонів України”, – проінформувала пресслужба Харківського обласного центру зайнятості.

Директор Харківського обласного центру зайнятості Олександр Котуков повідомив, що з початку року послугами служби скористалися 18,3 тисячі осіб (13,5 тис. з них мали статус безробітного). За цей час 2700 роботодавців надали 7200 вакансій.

“За сприяння обласної служби зайнятості забезпечено зайнятість 8,1 тис. людей”, – зазначив Котуков.

Також 760 безробітних пройшли професійне навчання, а 382 особи отримали ваучери на таке навчання.

“Серед професій та спеціальностей, які люди обирають для навчання за ваучером, найбільшим попитом користуються спеціальності: психологія, дошкільна освіта, медсестринство, медицина, а також професії: кухар, кондитер, водій, тракторист-машиніст”, — поінформував Котуков.