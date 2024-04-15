Харків’янам пропонують роботу в податковій
ГУ Державної податкової служби в Харківській області шукає співробітників. Обіцяють постійну наявність світла та своєчасну виплату зарплат.
Головне управління ДПС у Харківській області оголосило про наявність вакансій.
Потрібні як технічні співробітники – фахівці в експлуатації будівель та ремонтних робіт, так і професіонали з питань тендерних закупівель. Умови роботи та контакти:
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 11:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ Державної податкової служби в Харківській області шукає співробітників. Обіцяють постійну наявність світла та своєчасну виплату зарплат".