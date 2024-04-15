Харків’янам пропонують роботу в податковій

ГУ Державної податкової служби в Харківській області шукає співробітників. Обіцяють постійну наявність світла та своєчасну виплату зарплат.

Головне управління ДПС у Харківській області оголосило про наявність вакансій.

Потрібні як технічні співробітники – фахівці в експлуатації будівель та ремонтних робіт, так і професіонали з питань тендерних закупівель. Умови роботи та контакти: