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Харків’янам пропонують роботу в податковій

Суспільство 11:05   15.04.2024
Оксана Горун
Харків’янам пропонують роботу в податковій

ГУ Державної податкової служби в Харківській області шукає співробітників. Обіцяють постійну наявність світла та своєчасну виплату зарплат.

Головне управління ДПС у Харківській області оголосило про наявність вакансій.

Потрібні як технічні співробітники – фахівці в експлуатації будівель та ремонтних робіт, так і професіонали з питань тендерних закупівель. Умови роботи та контакти:

Робота в податковій у Харкові 2

Робота в податковій в Харкові 3

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 11:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ Державної податкової служби в Харківській області шукає співробітників. Обіцяють постійну наявність світла та своєчасну виплату зарплат".