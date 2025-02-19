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Скільки податків надходить зараз на місяць до місцевих бюджетів Харківщини

Економіка 19:29   19.02.2025
Олена Нагорна
Скільки податків надходить зараз на місяць до місцевих бюджетів Харківщини Фото: finclub.net

У січні платники податків Харківщини перерахували до місцевих бюджетів 1 мільярд 993 мільйони гривень податків та зборів.

Як зазначають у ГУ ДПС у Харківській області, основним джерелом доходів місцевих бюджетів залишається податок на доходи фізичних осіб. За січень у регіоні сплатили 1 мільярд 78 мільйонів гривень ПДФО.

Разом із тим за січень до місцевих бюджетів надійшло:
– єдиного податку – 635 мільйонів гривень;
– акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання підакцизних товарів у роздрібній торгівлі – 122 мільйони гривень;
– земельного податку та орендної плати – 75,1 мільйона гривень;
– податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 35,3 мільйона гривень;
– податку на прибуток – 12,5 мільйона гривень;
– плати за ліцензії – 6,1 мільйона гривень.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2025 в 19:29;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У січні платники податків Харківщини перерахували до місцевих бюджетів 1 мільярд 993 мільйони гривень податків та зборів.".