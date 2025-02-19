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Сколько налогов поступает сейчас в месяц в местные бюджеты Харьковщины

Харьков 19:29   19.02.2025
Елена Нагорная
Сколько налогов поступает сейчас в месяц в местные бюджеты Харьковщины Фото: finclub.net

В январе 2025 года налогоплательщики Харьковщины перечислили в местные бюджеты 1 миллиард 993 миллиона гривен налогов и сборов.

Как отмечают в ГУ ГНС в Харьковской области, основным источником доходов местных бюджетов остается налог на доходы физических лиц. За январь в регионе уплатили 1 миллиард 78 миллионов гривен НДФЛ.

Вместе с тем за январь в местные бюджеты поступило:
— единого налога — 635 миллионов гривен;
— акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования подакцизных товаров в розничной торговле — 122 миллиона гривен;
— земельного налога и арендной платы — 75,1 миллиона гривен;
— налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка — 35,3 миллиона гривен;
— налога на прибыль — 12,5 миллиона гривен;
— платы за лицензии — 6,1 миллиона гривен.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2025 в 19:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В январе 2025 года налогоплательщики Харьковщины перечислили в местные бюджеты 1 миллиард 993 миллиона гривен налогов и сборов.".