Сколько налогов поступает сейчас в месяц в местные бюджеты Харьковщины

В январе 2025 года налогоплательщики Харьковщины перечислили в местные бюджеты 1 миллиард 993 миллиона гривен налогов и сборов.

Как отмечают в ГУ ГНС в Харьковской области, основным источником доходов местных бюджетов остается налог на доходы физических лиц. За январь в регионе уплатили 1 миллиард 78 миллионов гривен НДФЛ.

Вместе с тем за январь в местные бюджеты поступило:

— единого налога — 635 миллионов гривен;

— акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования подакцизных товаров в розничной торговле — 122 миллиона гривен;

— земельного налога и арендной платы — 75,1 миллиона гривен;

— налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка — 35,3 миллиона гривен;

— налога на прибыль — 12,5 миллиона гривен;

— платы за лицензии — 6,1 миллиона гривен.