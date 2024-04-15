Харьковчанам предлагают работу в налоговой
ГУ Государственной налоговой службы в Харьковской области ищет сотрудников. Обещают постоянное наличие света и своевременную выплату зарплат.
Главное управления ГНС в Харьковской области объявило о наличии вакансий.
Требуются как технические сотрудники — специалисты в эксплуатации зданий и ремонтных работах, — так и профессионалы в вопросах тендерных закупок. Условия работы и контакты:
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГУ ГНС, налоговая, новости Харькова, работа, робота;
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 11:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ Государственной налоговой службы в Харьковской области ищет сотрудников. Обещают постоянное наличие света и своевременную выплату зарплат".