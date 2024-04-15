Харьковчанам предлагают работу в налоговой

ГУ Государственной налоговой службы в Харьковской области ищет сотрудников. Обещают постоянное наличие света и своевременную выплату зарплат.

Главное управления ГНС в Харьковской области объявило о наличии вакансий.

Требуются как технические сотрудники — специалисты в эксплуатации зданий и ремонтных работах, — так и профессионалы в вопросах тендерных закупок. Условия работы и контакты:

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