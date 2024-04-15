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Харьковчанам предлагают работу в налоговой

Общество 11:05   15.04.2024
Оксана Горун
Харьковчанам предлагают работу в налоговой

ГУ Государственной налоговой службы в Харьковской области ищет сотрудников. Обещают постоянное наличие света и своевременную выплату зарплат.

Главное управления ГНС в Харьковской области объявило о наличии вакансий.

Требуются как технические сотрудники — специалисты в эксплуатации зданий и ремонтных работах, — так и профессионалы в вопросах тендерных закупок. Условия работы и контакты:

Работа в налоговой в Харькове 2

Работа в налоговой в Харькове 3

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 11:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ Государственной налоговой службы в Харьковской области ищет сотрудников. Обещают постоянное наличие света и своевременную выплату зарплат".