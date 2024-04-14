Харьковчанам предлагают работу в центре контроля и профилактики болезней
ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины» объявил о наличии целого списка вакансий — нужны не только медики.
Центр предлагает работу следующим специалистам:
🔹 специалист по связям с общественностью и прессой отдела коммуникации и информационно-разъяснительной работы;
🔹 инженер (радиология) лаборатории электромагнитных полей и других физических факторов отдела исследований физических, химических и биологических факторов;
🔹 лаборант по бактериологии бактериологической лаборатории отдела исследований физических, химических и биологических факторов;
🔹 специалист по планированию политики и стратегии кибербезопасности отдела документооборота и информационно-разъяснительной работы;
🔹 инспектор по кадрам (военный учет) отдела кадрового обеспечения;
🔹 фармацевт по иммунопрофилактике отдела иммунопрофилактики;
🔹 инженер по охране труда административно-хозяйственного отдела;
🔹 водитель автотранспортных средств Харьковского городского филиала.
Всем соискателям предлагают официальное трудоустройство и полный соцпакет, а также — стабильную зарплату.
Обращаться можно по телефону: (057) 315-32-86 (Тимошенко Валерия Викторовна).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вакансии, Государственное учреждение "Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", новости Харькова, работа, робота;
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2024 в 17:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины» объявил о наличии целого списка вакансий — нужны не только медики".