Харьковчанам предлагают работу в центре контроля и профилактики болезней

ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины» объявил о наличии целого списка вакансий — нужны не только медики.

Центр предлагает работу следующим специалистам:

🔹 специалист по связям с общественностью и прессой отдела коммуникации и информационно-разъяснительной работы;

🔹 инженер (радиология) лаборатории электромагнитных полей и других физических факторов отдела исследований физических, химических и биологических факторов;

🔹 лаборант по бактериологии бактериологической лаборатории отдела исследований физических, химических и биологических факторов;

🔹 специалист по планированию политики и стратегии кибербезопасности отдела документооборота и информационно-разъяснительной работы;

🔹 инспектор по кадрам (военный учет) отдела кадрового обеспечения;

🔹 фармацевт по иммунопрофилактике отдела иммунопрофилактики;

🔹 инженер по охране труда административно-хозяйственного отдела;

🔹 водитель автотранспортных средств Харьковского городского филиала.

Всем соискателям предлагают официальное трудоустройство и полный соцпакет, а также — стабильную зарплату.

Обращаться можно по телефону: (057) 315-32-86 (Тимошенко Валерия Викторовна).