Работа в Харькове: нужны водители, сварщики, бухгалтеры и грузчики

2039 вакансии актуальны в Харькове на 11 апреля 2024 года, сообщила областная служба занятости.

1. Водитель автотранспортных средств – 30000 грн.

2. Сварщик – 25 000 грн.

3. Бухгалтер – 20 000 грн.

4. Клишист – 19 990 грн.

5. Печатник флексографской печати – 18 500 грн.

6. Грузчик – 17 000 грн.

7. Аппаратчик приготовления химических растворов – 16100 грн.

8. Учитель заведения общего среднего образования – 16 000 грн.

9. Администратор – 15 000 грн.

10. Инженер по безопасности движения – 13 000 грн.

С перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости обращайтесь в телеграммы или на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по номерам:

063 847 83 67,

096 055 48 69,

067 728 97 45,

097 970 40 68.