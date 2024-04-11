Работа в Харькове: нужны водители, сварщики, бухгалтеры и грузчики
2039 вакансии актуальны в Харькове на 11 апреля 2024 года, сообщила областная служба занятости.
1. Водитель автотранспортных средств – 30000 грн.
2. Сварщик – 25 000 грн.
3. Бухгалтер – 20 000 грн.
4. Клишист – 19 990 грн.
5. Печатник флексографской печати – 18 500 грн.
6. Грузчик – 17 000 грн.
7. Аппаратчик приготовления химических растворов – 16100 грн.
8. Учитель заведения общего среднего образования – 16 000 грн.
9. Администратор – 15 000 грн.
10. Инженер по безопасности движения – 13 000 грн.
С перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости обращайтесь в телеграммы или на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по номерам:
063 847 83 67,
096 055 48 69,
067 728 97 45,
097 970 40 68.
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 16:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2039 вакансии актуальны в Харькове на 11 апреля 2024 года, сообщила областная служба занятости.".