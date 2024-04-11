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Робота у Харкові: потрібні водії, зварники, бухгалтери і вантажники

Суспільство 16:38   11.04.2024
Оксана Якушко
Робота у Харкові: потрібні водії, зварники, бухгалтери і вантажники

2039 вакансії актуальні у Харкові на 11 квітня 2024 року, повідомила обласна служба зайнятості.

  1. Водій автотранспортних засобів – 30 000 грн.
  2. Зварник – 25 000 грн.
  3. Бухгалтер – 20 000 грн.
  4. Клішист – 19 990 грн.
  5. Друкар флексографічного друкування – 18 500 грн.
  6. Вантажник – 17 000 грн.
  7. Апаратник приготування хімічних розчинів – 16 100 грн.
  8. Вчитель закладу загальної середньої освіти – 16 000 грн.
  9. Адміністратор – 15 000 грн.
  10. Інженер з безпеки руху – 13 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за номерами:

063 847 83 67,

096 055 48 69,

067 728 97 45,

097 970 40 68.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 16:38;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "2039 вакансії актуальні у Харкові на 11 квітня 2024 року, повідомила обласна служба зайнятості.".