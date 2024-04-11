Робота у Харкові: потрібні водії, зварники, бухгалтери і вантажники

2039 вакансії актуальні у Харкові на 11 квітня 2024 року, повідомила обласна служба зайнятості.

Водій автотранспортних засобів – 30 000 грн. Зварник – 25 000 грн. Бухгалтер – 20 000 грн. Клішист – 19 990 грн. Друкар флексографічного друкування – 18 500 грн. Вантажник – 17 000 грн. Апаратник приготування хімічних розчинів – 16 100 грн. Вчитель закладу загальної середньої освіти – 16 000 грн. Адміністратор – 15 000 грн. Інженер з безпеки руху – 13 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за номерами:

063 847 83 67,

096 055 48 69,

067 728 97 45,

097 970 40 68.