Робота у Харкові: потрібні водії, зварники, бухгалтери і вантажники
2039 вакансії актуальні у Харкові на 11 квітня 2024 року, повідомила обласна служба зайнятості.
- Водій автотранспортних засобів – 30 000 грн.
- Зварник – 25 000 грн.
- Бухгалтер – 20 000 грн.
- Клішист – 19 990 грн.
- Друкар флексографічного друкування – 18 500 грн.
- Вантажник – 17 000 грн.
- Апаратник приготування хімічних розчинів – 16 100 грн.
- Вчитель закладу загальної середньої освіти – 16 000 грн.
- Адміністратор – 15 000 грн.
- Інженер з безпеки руху – 13 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за номерами:
063 847 83 67,
096 055 48 69,
067 728 97 45,
097 970 40 68.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 16:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "2039 вакансії актуальні у Харкові на 11 квітня 2024 року, повідомила обласна служба зайнятості.".