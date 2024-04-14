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Харків’янам пропонують роботу в центрі контролю та профілактики хвороб

Суспільство 17:48   14.04.2024
Оксана Горун
Харків’янам пропонують роботу в центрі контролю та профілактики хвороб

ГУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України” оголосило про наявність цілого списку вакансій – потрібні не лише медики.

Центр пропонує роботу наступним фахівцям:

🔹 фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою відділу комунікації та інформаційно-роз’яснювальної роботи;

🔹 інженер (радіологія) лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів відділу досліджень фізичних, хімічних та біологічних факторів;

🔹 лаборант з бактеріології бактеріологічної лабораторії відділу досліджень фізичних, хімічних та біологічних факторів;
фахівець з планування політики та стратегії кібербезпеки відділу документообігу та інформаційно-роз’яснювальної роботи;

🔹 інспектор з кадрів (військовий облік) відділу кадрового забезпечення;

🔹 фармацевт з імунопрофілактики відділу імунопрофілактики;

🔹 інженер з охорони праці адміністративно-господарського відділу;

🔹 водій автотранспортних засобів Харківської міської філії.

Усім претендентам пропонують офіційне працевлаштування та повний соцпакет, а також – стабільну зарплату.

Звертатись можна за телефоном: (057) 315-32-86 (Тимошенко Валерія Вікторівна).

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2024 в 17:48;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України” оголосило про наявність цілого списку вакансій – потрібні не лише медики".