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6600 направлений на общественно полезные работы выдали жителям Харьковщины

Общество 10:18   16.04.2024
Оксана Горун
6600 направлений на общественно полезные работы выдали жителям Харьковщины Иллюстративное фото

Харьковская областная служба занятости сообщила статистические данные с начала года. В частности — проинформировала, что Харьковщина стабильно лидирует в Украине по направлению безработных в «Армию восстановления».

«Продолжается активная реализация проекта «Армия восстановления», в рамках которого служба занятости с начала 2024 года выдала безработным 6,6 тысячи направлений на выполнение общественно полезных работ. По этому показателю долгое время Харьковская область лидирует среди всех регионов Украины», — проинформировала пресс-служба Харьковского областного центра занятости.

Директор Харьковского областного центра занятости Александр Котуков, сообщил, что с начала года услугами службы воспользовались 18,3 тысячи человек (13,5 тыс. из них имели статус безработного). За это же время 2700 работодателей предоставили 7200 вакансий.

«При содействии областной службы занятости обеспечена занятость 8,1 тыс. человек», — отметил Котуков.

Также 760 безработных прошли профессиональное обучение, а 382 человека получили ваучеры на такое обучение.

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«Среди профессий и специальностей, которые люди выбирают для обучения по ваучеру, наибольшим спросом пользуются специальности: психология, дошкольное образование, медсестринство, медицина, а также профессии: повар, кондитер, водитель, тракторист-машинист», — проинформировал Котуков.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 10:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная служба занятости сообщила статистические данные о своей работе с начала года. В частности — проинформировала, что Харьковщина стабильно лидирует в Украине по направлению безработных в «Армию восстановления»".