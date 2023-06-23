У Дергачах люди рік волонтерили, а тепер отримують гроші за відбудову (сюжет)

У Дергачівській громаді Харківської області, де внаслідок агресії РФ пошкоджено 40% житла, працює «Армія відновлення». Це державна ініціатива, в межах якої безробітні залучаються до суспільно корисних робіт. Вони ремонтують, прибирають та займаються благоустроєм. Серед героїв спецрепортажу МГ «Об’єктив» – десятеро товаришів-дергачівців, які рік лагодили розбиті дахи містян за покликом серця. Завдяки програмі вони продовжують працювати разом вже за мінімальну оплату. Як отримати таку роботу або ж допомогу від «армійців», які матеріали є в наявності та в які строки керівництво громади планує відбудувати все зруйноване окупантами – про все це в репортажі.

У бригаді, що лагодить розбиті росіянами дахи, десять осіб. Чоловіки товаришують, адже всі вони місцеві й цілий рік від з початку повномасштабної війни разом волонтерили. У березні всі десятеро стали на облік у центрі зайнятості як безробітні. Це – умова вступу в «Армію відновлення». Тепер за те, що раніше робили безкоштовно, вони отримують гроші.

Один з робітників, Андрій, до повномасштабного вторгнення РФ працював столяром. Каже, що на початку війни багато людей повиїжджало – тож волонтери зібралися допомагати тим, що залишилися.

«Я працював на фірмі “Папа Карло”. Її розбили дуже сильно. Гатили цілодобово. Як звірі якісь», – говорить Андрій.

«Я вперше прийшов, коли Дім культури розбомбили. Розбирали завали, допомагали. Так і залишилися. До війни я працював таксистом. Можливо, ще продовжу після війни. Зараз не все ще зробили. Треба ж місто відновлювати», – каже ще один робітник Євген.

На початку волонтерська спільнота дергачівців нараховувала 300 осіб, розповідає Сергій Остапенко – голова ветеранської організації, через яку збиралися люди. У першу чергу допомагали ветеранам та пенсіонерам.

«Ми самостійно заснували ці бригади та почали працювати. Волонтерили. Спочатку у нас не було жодних матеріалів. Хлопці з дому приносили якусь дощечку, якісь інструменти – молоток, ножівку. Цвяхи в кишені приносили або шурупи. А потім вже почали отримувати від міської ради матеріали», – розповідає Сергій Остапенко.

За час війни місцеві відремонтували у Дергачах 460 дахів загальною площею 5800 квадратних метрів. Також закрили плівкою або фанерою півтори тисячі вікон. На 190 об’єктах розбирали завали. Зараз десять чоловіків працюють в «Армії відновлення». Ще 65 людей продовжують волонтерити. А близько сотні – захищають Україну зі зброєю в руках.

Лариса Калашник – одна з мешканок, якій допомогли «армійці». 10 березня 2022 року поряд з будинком пенсіонерки «прилетіло». Відразу після влучання ворожого боєприпасу вдарив мороз. Дім був частково без даху та вікон, тому порозривало труби опалення.

«Витекла вся вода. Каток у хаті. Весело. Мені підказали чоловіки, що це касетний снаряд був. Тому що воронки не було, але шкоди наробило дуже багато. Від вибухової хвилі дах піднявся – і весь посипався на горище», – згадує жінка.

Раніше ці ж робітники, декого Лариса знає з дитинства, закрили розбитий дах тентом. Коли ми завітали до неї, робітники саме покривали дах шифером.

Така допомога необхідна, зізнається жінка. Адже після повернення з Полтави, куди вона з сином на рік виїжджала після «прильоту», чоловіка мобілізували. Зараз пенсіонерка господарює сама. Заспокоює нерви вишиванням ікон і завела муркотливе кошеня.

«Коштів уже немає, витратила все. Але нічого. Я, знаєте, чесно кажучи, жодного разу не плакала. Ну, так вийшло. Я вже сама собі кажу; Господи, скоріш би була перемога. Я стерплю все. На воді, на хлібі сидітиму. А тоді почну робити щось», – каже жінка.

Роботи, які виконують працівники «Армії відновлення», для людей безплатні. А от шифер Лариса купувала власним коштом.

«Сума не дуже велика. Купила, бо поки що фінансування на шифер немає. Мені ж треба робити, поки літо й тепло. Мене турбують вікна, вони дуже дорогі. Записалася на безкоштовні, а коли вони будуть…» – ділиться Лариса.

На початку війни з будматеріалів була тільки плівка, згадує заступниця начальника Дергачівської міської військової адміністрації Інга Токаренко. Потім благодійники почали надавати брезент. Він є й зараз, а ще OSB-плити.

«Шиферу не дуже багато було, весь віддали на старостинські округи. Щодо вікон, то на початку зими ми працювали з благодійними фондами. Зараз ця робота призупинилась. Але в межах відбудови багатоквартирних будинків благодійні організації беруть на себе встановлення вікон. Стосовно приватного сектора, то зараз запрацював закон «єДопомога». Тобто, люди матимуть можливість самостійно придбати вікна та інші будівельні матеріали для відновлення», – розповідає посадовиця.

За її словами, станом на 1 червня в іншій програмі, «єВідновлення», зареєструвалися 2 тисячі жителів громади, з них до 600 людей – мешканці Дергачів. Йдеться про компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло.

У Дергачівській громаді внаслідок агресії РФ зазнали руйнувань 40% приватного житла та 90% адмінбудівель, констатує начальник МВА Вячеслав Задоренко.

«Програм розробляється зараз багато. Проєкти розробляємо майже на всі будинки, на всі державні установи. Якщо ворог не буде нам заважати своїми обстрілами, то за рік-два відновимо все. Працює «Армія відновлення», завдяки співпраці з центром зайнятості залучається населення», – каже Задоренко.

У лавах «Армії відновлення» на Харківщині – понад 5 тисяч робітників. На 12 червня їм загалом виплатили близько 39,5 мільйонів гривень. Згідно з умовами, зарплата не може бути нижчою за мінімальну, тобто 6700 гривень.

«Це розгрузка, погрузка, наведення ладу. Тобто будь-які види робіт, які не потребують якоїсь кваліфікації, навчання, спеціальності. Це тимчасові робочі місця, – розповідає Володимир Міненко, на час розмови директор Харківського обласного центру зайнятості. – Мінімальна заробітна плата – 6700 гривень. Це в чистому вигляді. Але ми перераховуємо трошки більше з урахуванням податків. Працівники «Армії відновлення» отримують заробітну плату в чистому вигляді – 6700 гривень».

Людмила, яка працює в дергачівській «армії» у сфері благоустрою, стверджує, що отримує «на руки» 5700. До війни жінка була прибиральницею. Зараз, каже, їй з дитиною вистачає, бо ще мають певну соціальну допомогу. Та й від такої роботи отримує щире задоволення.

«Так, мені дійсно це подобається. Тому що приємно проїхати Дергачами. Подивіться, яка краса! Ідеш – і люди тобі дякують за роботу», – каже Людмила.

Агресор додав роботи дергачівським комунальникам. Завали, сміття. Власного ресурсу, аби швидко привести все до ладу, не вистачало, каже директорка КП “Постачальник послуг” Дергачівської міськради Тетяна Романович. Тому взяли 31 «армійця» і планують залучити ще.

«У кожного своя робота. Є косарі, пильщики, прибиральники території. Збираємо сміття. Усе, що стосується благоустрою. Середня зарплата на підприємстві – 10 тисяч гривень, а прибиральники територій теж отримують 6700», – каже директорка КП.

За відмову від суспільно корисних робіт центр зайнятості має право зняти людину з обліку, розповідає Володимир Міненко. І стверджує, що на територіях, які активно обстрілюють, «армія» не працює. Загалом на Харківщині від участі у програмі відмовилися близько 50 осіб. Відстрочку від мобілізації такі роботи не передбачають, додає Міненко.

«Ні, відстрочку ми не можемо надавати. Тому в нас, на жаль, зараз в центрі зайнятості в міському, обласному і в районних чоловіків обмаль на обліку», – констатує Міненко.

У Лариси Калашник «армійці» швидко завершили лагодити дах. Досвід значний, тож на все знадобилося три години. Попереду – ще один об’єкт.

«Руки опускати не можна. Якщо опустиш – усе. Тільки вперед. Ми їх все одно переможемо», – впевнений робітник Андрій.