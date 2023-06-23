В Дергачах люди год волонтерили, а теперь получают деньги за отстройку (сюжет)

В Дергачевской громаде Харьковской области, где в результате агрессии РФ повреждено 40% жилья, работает «Армия восстановления». Это государственная инициатива, в рамках которой безработные привлекаются к общественно полезным работам. Они ремонтируют, убирают и занимаются благоустройством. Среди героев спецрепортажа МГ «Объектив» — десять товарищей-дергачевцев, которые год чинили разбитые крыши горожан по зову сердца. Благодаря программе они трудятся уже за минимальную оплату. Как получить такую работу или помощь от «армейцев», какие материалы есть в наличии и в какие сроки руководство громады планирует отстроить все разрушенное оккупантами — обо всем этом в репортаже.

В бригаде, которая чинит разбитые россиянами крыши, десять человек. Мужчины дружат, ведь все они местные и целый год с начала полномасштабной войны вместе волонтерили. В марте все десятеро стали на учет в центре занятости как безработные. Это — условие вступления в «Армию восстановления». Теперь за то, что раньше делали бесплатно, они получают деньги.

Один из рабочих, Андрей, до полномасштабного вторжения РФ работал столяром. Говорит, что в начале войны много людей выехало — поэтому волонтеры собрались помогать тем, кто остался.

«Я работал на фирме «Папа Карло». Ее разбили очень сильно. Били круглосуточно. Как звери какие-то», — говорит Андрей.

«Я впервые пришел, когда Дом культуры разбомбили. Разбирали завалы, помогали. Так и остались. До войны я работал таксистом. Возможно, еще продолжу после войны. Сейчас не все еще сделали. Надо же город восстанавливать», — говорит еще один рабочий Евгений.

В начале волонтерское сообщество дергачевцев насчитывало 300 человек, рассказывает Сергей Остапенко — председатель ветеранской организации, через которую собирались люди. В первую очередь помогали ветеранам и пенсионерам.

«Мы самостоятельно основали эти бригады и начали работать. Волонтерили. Сначала у нас не было никаких материалов. Ребята из дома приносили какую-то дощечку, какие-то инструменты — молоток, ножовку. Гвозди в кармане приносили или шурупы. А потом уже начали получать от городского совета материалы», — рассказывает Сергей Остапенко.

За время войны местные отремонтировали в Дергачах 460 крыш общей площадью 5800 квадратных метров. Также закрыли пленкой или фанерой полторы тысячи окон. На 190 объектах разбирали завалы. Сейчас десятеро мужчин работают в «Армии восстановления». Еще 65 человек продолжают волонтерить. А около сотни — защищают Украину с оружием в руках.

Лариса Калашник — одна из жительниц, которой помогли «армейцы». 10 марта 2022 года рядом с домом пенсионерки «прилетело». Сразу после попадания вражеского боеприпаса ударил мороз. Дом был частично без крыши и окон, поэтому поразрывало трубы отопления.

«Вытекла вся вода. Каток в доме. Весело. Мне подсказали мужчины, что это кассетный снаряд был. Потому что воронки не было, но ущерба наделало очень много. От взрывной волны крыша поднялась — и вся посыпалась на чердак», — вспоминает женщина.

Ранее эти же рабочие, некоторых Лариса знает с детства, закрыли разбитую крышу тентом. Когда мы пришли к ней, «армейцы» как раз покрывали крышу шифером.

Такая помощь необходима, признается женщина. Ведь после возвращения из Полтавы, куда она с сыном на год выезжала после «прилета», мужа мобилизовали. Сейчас пенсионерка ведет хозяйство сама. Успокаивает нервы вышиванием икон и завела котенка.

«Средств уже нет, потратила все. Но ничего. Я, знаете, честно говоря, ни разу не плакала. Ну, так получилось. Я уже сама себе говорю: Господи, скорее бы была победа. Я стерплю все. На воде, на хлебе буду сидеть. А тогда начну делать что-то», — говорит женщина.

Работы, которые выполняют работники «Армии восстановления», для людей бесплатные. А вот шифер Лариса покупала за свой счет.

«Сумма не очень большая. Купила, потому что пока финансирования на шифер нет. Мне же надо делать, пока лето и тепло. Меня беспокоят окна, они очень дорогие. Записалась на бесплатные, а когда они будут…» — делится Лариса.

В начале войны из стройматериалов была только пленка, вспоминает заместитель начальника Дергачевской городской военной администрации Инга Токаренко. Потом благотворители начали предоставлять брезент. Он есть и сейчас, а еще OSB-плиты.

«Шифера не очень много было, весь отдали на старостинские округа. Относительно окон, то в начале зимы мы работали с благотворительными фондами. Сейчас эта работа приостановилась. Но в рамках восстановления многоквартирных домов благотворительные организации берут на себя установку окон. Относительно частного сектора, то сейчас заработал закон «єДопомога». То есть, люди будут иметь возможность самостоятельно приобрести окна и другие строительные материалы для восстановления», — рассказывает чиновница.

По ее словам, по состоянию на 1 июня в другой программе, «єВідновлення», зарегистрировались 2 тысячи жителей громады, из них до 600 человек — из Дергачей. Речь идет о компенсации за поврежденное или разрушенное жилье.

В Дергачевской громаде в результате агрессии РФ подверглись разрушениям 40% частного жилья и 90% админзданий, констатирует начальник ГВА Вячеслав Задоренко.

«Программ разрабатывается сейчас много. Проекты разрабатываем почти на все дома, на все государственные учреждения. Если враг не будет нам мешать своими обстрелами, то за год-два восстановим все. Работает «Армия восстановления», благодаря сотрудничеству с центром занятости привлекается население», — говорит Задоренко.

В рядах «Армии восстановления» на Харьковщине — более 5 тысяч рабочих. На 12 июня им в целом выплатили около 39,5 миллионов гривен. Согласно условиям, зарплата не может быть ниже минимальной, то есть 6700 гривен.

«Это разгрузка, погрузка, наведение порядка. То есть любые виды работ, которые не требуют какой-то квалификации, обучения, специальности. Это временные рабочие места, — рассказывает Владимир Миненко, на время разговора директор Харьковского областного центра занятости. — Минимальная заработная плата — 6700 гривен. Это в чистом виде. Но мы перечисляем немножко больше с учетом налогов. Работники «Армии восстановления» получают заработную плату в чистом виде — 6700 гривен».

Людмила, которая работает в дергачевской «армии» в сфере благоустройства, утверждает, что получает «на руки» 5700. До войны женщина была уборщицей. Сейчас, говорит, ей с ребенком хватает, потому что еще имеют определенную социальную помощь. Да и от такой работы получает искреннее удовольствие.

«Да, мне действительно это нравится. Потому что приятно проехать по Дергачам. Посмотрите, какая красота! Идешь — и люди тебя благодарят за работу», — говорит Людмила.

Агрессор добавил работы дергачевским коммунальщикам. Завалы, мусор. Собственного ресурса, чтобы быстро привести все в порядок, не хватало, говорит директор КП «Поставщик услуг» Дергачевского горсовета Татьяна Романович. Поэтому взяли 31 «армейца» и планируют привлечь еще.

«У каждого своя работа. Есть косари, пильщики, уборщики территории. Собираем мусор. Все, что касается благоустройства. Средняя зарплата на предприятии — 10 тысяч гривен, а уборщики территорий тоже получают 6700», — говорит директор КП.

За отказ от общественно полезных работ центр занятости имеет право снять человека с учета, рассказывает Владимир Миненко. И утверждает, что на территориях, которые активно обстреливают, «армия» не работает. Всего на Харьковщине от участия в программе отказались около 50 человек. Отсрочку от мобилизации такие работы не предусматривают, добавляет Миненко.

«Нет, отсрочку мы не можем предоставлять. Поэтому у нас, к сожалению, сейчас в центре занятости в городском, областном и в районных мужчин мало на учете», — констатирует Миненко.

У Ларисы Калашник «армейцы» быстро завершили чинить крышу. Опыт значительный, поэтому на все понадобилось три часа. Впереди — еще один объект.

«Руки опускать нельзя. Если опустишь — все. Только вперед. Мы их все равно победим», — уверен рабочий Андрей.

Материал подготовлен при поддержке ОО «Интерньюз-Украина»