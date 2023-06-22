Работа в Харькове: обнародовны вакансии региона с зарплатой до 26 тыс. грн
Служба занятости и ХОВА составили очередной еженедельный ТОП вакансий. В нем — предложения трудоустройства с зарплатой от 11 до 26 тыс. грн.
«По состоянию на 22 июня 2023 года, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 1408 вакансий», — сообщила пресс-служба ХОВА.
С полным перечнем предложений работодателей можно ознакомиться по ссылке.
Лучшие, по мнению специалистов, выглядят так:
1. Водитель автотранспортных средств – 26 000 грн.
2. Бухгалтер – 23 000 грн.
3. Врач-терапевт – 20 000 грн.
4. Оператор станков с программным управлением – 19 700 грн.
5. Слесарь по механосборочным работам — 16 300 грн.
6. Повар – 15 000 грн.
7. Сестра медицинская (брат медицинский) стационара – 13 500 грн.
8. Специалист государственной службы – 13 000 грн.
9. Озеленитель – 12 500 грн.
10. Швея – 11 000 грн.
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- • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 10:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Служба занятости и ХОВА составили очередной еженедельный ТОП вакансий. В нем — предложения трудоустройства с зарплатой от 11 до 26 тыс. грн".