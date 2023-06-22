Работа в Харькове: обнародовны вакансии региона с зарплатой до 26 тыс. грн

Служба занятости и ХОВА составили очередной еженедельный ТОП вакансий. В нем — предложения трудоустройства с зарплатой от 11 до 26 тыс. грн.

«По состоянию на 22 июня 2023 года, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 1408 вакансий», — сообщила пресс-служба ХОВА.

С полным перечнем предложений работодателей можно ознакомиться по ссылке.

Лучшие, по мнению специалистов, выглядят так:

1. Водитель автотранспортных средств – 26 000 грн.

2. Бухгалтер – 23 000 грн.

3. Врач-терапевт – 20 000 грн.

4. Оператор станков с программным управлением – 19 700 грн.

5. Слесарь по механосборочным работам — 16 300 грн.

6. Повар – 15 000 грн.

7. Сестра медицинская (брат медицинский) стационара – 13 500 грн.

8. Специалист государственной службы – 13 000 грн.

9. Озеленитель – 12 500 грн.

10. Швея – 11 000 грн.