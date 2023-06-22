Робота в Харкові: оприлюднені вакансії регіону із зарплатою до 26 тис. грн

Служба зайнятості та ХОВА склали черговий щотижневий ТОП вакансій. У ньому – пропозиції працевлаштування із зарплатою від 11 до 26 тис. грн.

“Станом на 22 червня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, у Харківській області є актуальними 1408 вакансій”, — повідомила пресслужба ХОВА.

З повним переліком пропозицій роботодавців можна ознайомитись за посиланням.

Найкращі, на думку фахівців, виглядають так:

1. Водій автотранспортних засобів – 26 000 грн.

2. Бухгалтер – 23 000 грн.

3. Лікар-терапевт – 20 000 грн.

4. Оператор верстатів із програмним управлінням – 19 700 грн.

5. Слюсар з механозбірних робіт – 16 300 грн.

6. Кухар – 15 000 грн.

7. Сестра медична (брат медичний) стаціонару – 13 500 грн.

8. Фахівець державної служби – 13 000 грн.

9. Озеленювач – 12 500 грн.

10. Швачка – 11 000 грн.