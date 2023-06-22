Робота в Харкові: оприлюднені вакансії регіону із зарплатою до 26 тис. грн
Служба зайнятості та ХОВА склали черговий щотижневий ТОП вакансій. У ньому – пропозиції працевлаштування із зарплатою від 11 до 26 тис. грн.
“Станом на 22 червня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, у Харківській області є актуальними 1408 вакансій”, — повідомила пресслужба ХОВА.
З повним переліком пропозицій роботодавців можна ознайомитись за посиланням.
Найкращі, на думку фахівців, виглядають так:
1. Водій автотранспортних засобів – 26 000 грн.
2. Бухгалтер – 23 000 грн.
3. Лікар-терапевт – 20 000 грн.
4. Оператор верстатів із програмним управлінням – 19 700 грн.
5. Слюсар з механозбірних робіт – 16 300 грн.
6. Кухар – 15 000 грн.
7. Сестра медична (брат медичний) стаціонару – 13 500 грн.
8. Фахівець державної служби – 13 000 грн.
9. Озеленювач – 12 500 грн.
10. Швачка – 11 000 грн.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2023 в 10:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Служба зайнятості та ХОВА склали черговий щотижневий ТОП вакансій. У ньому – пропозиції працевлаштування із зарплатою від 11 до 26 тис. грн".