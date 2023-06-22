Live
  • Четвер 22.06.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.95
    • 🟢

Робота в Харкові: оприлюднені вакансії регіону із зарплатою до 26 тис. грн

Економіка 10:30   22.06.2023
Оксана Горун
Робота в Харкові: оприлюднені вакансії регіону із зарплатою до 26 тис. грн

Служба зайнятості та ХОВА склали черговий щотижневий ТОП вакансій. У ньому – пропозиції працевлаштування із зарплатою від 11 до 26 тис. грн.

“Станом на 22 червня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, у Харківській області є актуальними 1408 вакансій”, — повідомила пресслужба ХОВА.

З повним переліком пропозицій роботодавців можна ознайомитись за посиланням.

Найкращі, на думку фахівців, виглядають так:

1. Водій автотранспортних засобів – 26 000 грн.

2. Бухгалтер – 23 000 грн.

3. Лікар-терапевт – 20 000 грн.

4. Оператор верстатів із програмним управлінням – 19 700 грн.

5. Слюсар з механозбірних робіт – 16 300 грн.

6. Кухар – 15 000 грн.

7. Сестра медична (брат медичний) стаціонару – 13 500 грн.

8. Фахівець державної служби – 13 000 грн.

9. Озеленювач – 12 500 грн.

10. Швачка – 11 000 грн.

Також читайте: “ХТМ”, водоканал та інші комунальні служби: Терехов запрошує на роботу

Автор: Оксана Горун
Популярно
Робота в Харкові: оприлюднені вакансії регіону із зарплатою до 26 тис. грн
Робота в Харкові: оприлюднені вакансії регіону із зарплатою до 26 тис. грн
22.06.2023
На Харківщині комунальники розробили пристрій для розмінування (відео)
На Харківщині комунальники розробили пристрій для розмінування (відео)
22.06.2023
Підрядник на Харківщині заплатить 900 тис. грн за недороблений водгін
Підрядник на Харківщині заплатить 900 тис. грн за недороблений водгін
22.06.2023
На Сватівсько-Куп’янському напрямку знищено ворожий “Урал” з БК (відео)
На Сватівсько-Куп’янському напрямку знищено ворожий “Урал” з БК (відео)
21.06.2023
Подарунок із Бурштина Харкову: “Зеленбуд” показав, що стало із саджанцями
Подарунок із Бурштина Харкову: “Зеленбуд” показав, що стало із саджанцями
22.06.2023
“Хто чим може”: кілька десятків ОТГ Харківщини передали допомогу до Херсона
“Хто чим може”: кілька десятків ОТГ Харківщини передали допомогу до Херсона
21.06.2023

Новини за темою:

14:57
Синєгубов з’їздив у Старий Салтів: там до зими відновлять 17 багатоповерхівок
14:07
“Хто чим може”: кілька десятків ОТГ Харківщини передали допомогу до Херсона
13:41
Синєгубов заявив про концентрацію військ РФ поблизу кордону Харківщини
17:01
Мобільні і стаціонарні. На Харківщині відкривають нові ЦНАПи (відео)
15:00
«ХТМ», водоканал та інші комунальні служби: Терехов запрошує на роботу

  • Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Робота в Харкові: оприлюднені вакансії регіону із зарплатою до 26 тис. грн»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2023 в 10:30;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Служба зайнятості та ХОВА склали черговий щотижневий ТОП вакансій. У ньому – пропозиції працевлаштування із зарплатою від 11 до 26 тис. грн".