В «Армии восстановления» Харьковщины повысили зарплату — до 10 тысяч в месяц

Заработная плата участников государственного проекта «Армия восстановления» выросла в 1,5 раза. Теперь люди, состоящие на учете в центре занятости и задействованные в общественно полезных работах, будут получать 10050 гривен в месяц.

Зарплаты участников «Армии восстановления» финансируются из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, сообщили МГ «Объектив» в Харьковском областном центре занятости.

Харьковщина присоединилась к проекту «Армия восстановления» в начале текущего года, и сейчас работы проводятся в 52 громадах. Участники разбирают завалы, строят защитные сооружения, плетут маскировочные сетки, предоставляют социальные услуги в «пунктах незламності». По состоянию на 1 ноября в рамках проекта в регионе было выдано более 12,2 тысячи направлений.

Ранее минимальная зарплата «армейцев» составляла 6700 гривен.