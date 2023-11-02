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В «Армии восстановления» Харьковщины повысили зарплату — до 10 тысяч в месяц

Общество 18:27   02.11.2023
Елена Нагорная
В «Армии восстановления» Харьковщины повысили зарплату — до 10 тысяч в месяц

Заработная плата участников государственного проекта «Армия восстановления» выросла в 1,5 раза. Теперь люди, состоящие на учете в центре занятости и задействованные в общественно полезных работах, будут получать 10050 гривен в месяц.

Зарплаты участников «Армии восстановления» финансируются из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, сообщили МГ «Объектив» в Харьковском областном центре занятости.

Харьковщина присоединилась к проекту «Армия восстановления» в начале текущего года, и сейчас работы проводятся в 52 громадах. Участники разбирают завалы, строят защитные сооружения, плетут маскировочные сетки, предоставляют социальные услуги в «пунктах незламності». По состоянию на 1 ноября в рамках проекта в регионе было выдано более 12,2 тысячи направлений.

Ранее минимальная зарплата «армейцев» составляла 6700 гривен.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 18:27;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заработная плата участников государственного проекта «Армия восстановления» выросла в 1,5 раза. Теперь люди, состоящие на учете в центре занятости и задействованные в общественно полезных работах, будут получать 10050 гривен в месяц.".