В «Армии восстановления» Харьковщины повысили зарплату — до 10 тысяч в месяц
Заработная плата участников государственного проекта «Армия восстановления» выросла в 1,5 раза. Теперь люди, состоящие на учете в центре занятости и задействованные в общественно полезных работах, будут получать 10050 гривен в месяц.
Зарплаты участников «Армии восстановления» финансируются из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, сообщили МГ «Объектив» в Харьковском областном центре занятости.
Харьковщина присоединилась к проекту «Армия восстановления» в начале текущего года, и сейчас работы проводятся в 52 громадах. Участники разбирают завалы, строят защитные сооружения, плетут маскировочные сетки, предоставляют социальные услуги в «пунктах незламності». По состоянию на 1 ноября в рамках проекта в регионе было выдано более 12,2 тысячи направлений.
Ранее минимальная зарплата «армейцев» составляла 6700 гривен.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: армия восстановления, вакансии, работа, Харьков, центр занятости;
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 18:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заработная плата участников государственного проекта «Армия восстановления» выросла в 1,5 раза. Теперь люди, состоящие на учете в центре занятости и задействованные в общественно полезных работах, будут получать 10050 гривен в месяц.".