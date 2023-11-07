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В Харькове КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» приглашает на работу

Общество 16:46   07.11.2023
Оксана Якушко
В Харькове КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» приглашает на работу

В рамках ярмарки вакансий Харьковского областного центра занятости, которая состоится 9 ноября, КП «КВБО» подал предложения по трудоустройству работников различных специальностей и приглашает на работу.

Предприятие приглашает желающих на вакансии водителей автотранспортных средств по вывозу бытовых отходов, самосвалов с краном-манипулятором, телескопического погрузчика и трактора.

Среди требований к кандидатам:

— опыт безаварийной работы на аналогичной технике;

— знание технических особенностей автотехники;

— наличие водительских категорий С для водителей автотранспортных средств по вывозу бытовых отходов и самосвала с краном-манипулятором, удостоверение тракториста-машиниста категории А1, А2 и/или водителя автопогрузчика (5, 6 разряды) для водителя погрузчика, а также категории тракториста-машиниста А1, А2 для тракториста.

«Мы заинтересованы в привлечении опытных водителей с навыками управления сложной крупногабаритной спецтехникой, которые понимают социальную значимость своей работы», — отметил директор КП «КВБО» Алексей Артикуленко.

Сотрудникам гарантируют официальное трудоустройство, достойную оплату труда, гибкий график работы, благоприятную атмосферу в коллективе, льготы на оплату услуг ЖКХ. Иногородним предоставляется бесплатное жилье.

Более подробную информацию можно узнать по тел.: (057) 760-72-77.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 16:46;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В рамках ярмарки вакансий Харьковского областного центра занятости, которая состоится 9 ноября, КП «КВБО» подал предложения по трудоустройству работников различных специальностей и приглашает на работу.".