КВБО помогает убирать снег и лед на улицах Харькова
КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» работает в усиленном режиме и вместе с другими коммунальными службами убирает снег и лед на улицах Харькова.
В уборке задействованы 12 единиц спецтехники предприятия. Работы проводятся непрерывно, в том числе в выходные.
«Наша спецтехника выезжает на выполнение работ по очистке дорог от снега в трех районах — Слободском, Новобаварском и Холодногорском. Кроме очистки проезжей части, мы помогаем другим коммунальщикам в посыпании дорог противогололедными смесями», — сообщил начальник автоколонны Дмитрий Ковалев.
На предприятии отметили, что непогода усложняет работу коммунальщиков, поэтому харьковчан просят более ответственно относиться к парковке автомобилей и не мешать проезду спецтехники.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: КП "КПБО", лед, сніг, уборка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 16:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» работает в усиленном режиме и вместе с другими коммунальными службами убирает снег и лед на улицах Харькова.".