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КВБО помогает убирать снег и лед на улицах Харькова

Общество 16:23   11.12.2023
Оксана Якушко
КВБО помогает убирать снег и лед на улицах Харькова

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» работает в усиленном режиме и вместе с другими коммунальными службами убирает снег и лед на улицах Харькова.

В уборке задействованы 12 единиц спецтехники предприятия. Работы проводятся непрерывно, в том числе в выходные.

«Наша спецтехника выезжает на выполнение работ по очистке дорог от снега в трех районах — Слободском, Новобаварском и Холодногорском. Кроме очистки проезжей части, мы помогаем другим коммунальщикам в посыпании дорог противогололедными смесями», — сообщил начальник автоколонны Дмитрий Ковалев.

На предприятии отметили, что непогода усложняет работу коммунальщиков, поэтому харьковчан просят более ответственно относиться к парковке автомобилей и не мешать проезду спецтехники.

Читайте также: Как харьковские коммунальщики боролись с гололедом в выходные (фото, видео)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 16:23;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» работает в усиленном режиме и вместе с другими коммунальными службами убирает снег и лед на улицах Харькова.".