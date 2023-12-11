КВБО помогает убирать снег и лед на улицах Харькова

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» работает в усиленном режиме и вместе с другими коммунальными службами убирает снег и лед на улицах Харькова.

В уборке задействованы 12 единиц спецтехники предприятия. Работы проводятся непрерывно, в том числе в выходные.

«Наша спецтехника выезжает на выполнение работ по очистке дорог от снега в трех районах — Слободском, Новобаварском и Холодногорском. Кроме очистки проезжей части, мы помогаем другим коммунальщикам в посыпании дорог противогололедными смесями», — сообщил начальник автоколонны Дмитрий Ковалев.

На предприятии отметили, что непогода усложняет работу коммунальщиков, поэтому харьковчан просят более ответственно относиться к парковке автомобилей и не мешать проезду спецтехники.