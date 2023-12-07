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Из Харькова вывезли 42 тысячи кубометров мусора

Общество 18:47   07.12.2023
Оксана Якушко
Из Харькова вывезли 42 тысячи кубометров мусора

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» с 30 ноября по 6 декабря вывезло 42 тысячи кубометров бытовых отходов.

Как сообщили на предприятии, было вывезено около 35 тыс. куб. м ТБО и 7 куб. м крупногабаритных отходов.

По словам директора КП «КВБО» Алексея Артикуленко, кроме планового вывоза бытовых отходов, предприятие активно участвовало в вывозе снега с улиц и дворов Харькова.

В последние недели из-за ухудшения погоды КВБО работает в усиленном режиме.

Читайте также: В Харькове стало меньше случаев незаконного выброса мусора

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 18:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» с 30 ноября по 6 декабря вывезло 42 тысячи кубометров бытовых отходов.".