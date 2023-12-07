Из Харькова вывезли 42 тысячи кубометров мусора

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» с 30 ноября по 6 декабря вывезло 42 тысячи кубометров бытовых отходов.

Как сообщили на предприятии, было вывезено около 35 тыс. куб. м ТБО и 7 куб. м крупногабаритных отходов.

По словам директора КП «КВБО» Алексея Артикуленко, кроме планового вывоза бытовых отходов, предприятие активно участвовало в вывозе снега с улиц и дворов Харькова.

В последние недели из-за ухудшения погоды КВБО работает в усиленном режиме.

Читайте также: В Харькове стало меньше случаев незаконного выброса мусора