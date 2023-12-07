Из Харькова вывезли 42 тысячи кубометров мусора
КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» с 30 ноября по 6 декабря вывезло 42 тысячи кубометров бытовых отходов.
Как сообщили на предприятии, было вывезено около 35 тыс. куб. м ТБО и 7 куб. м крупногабаритных отходов.
По словам директора КП «КВБО» Алексея Артикуленко, кроме планового вывоза бытовых отходов, предприятие активно участвовало в вывозе снега с улиц и дворов Харькова.
В последние недели из-за ухудшения погоды КВБО работает в усиленном режиме.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: КП "КПБО", мусор, отходы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 18:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» с 30 ноября по 6 декабря вывезло 42 тысячи кубометров бытовых отходов.".