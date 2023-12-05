В Харькове стало меньше случаев незаконного выброса мусора

В Харькове уменьшилось количество случаев незаконного выброса отходов предпринимателями.

Как сообщили в КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов», это результат системной работы коммунальщиков, а также общественных активистов и местных жителей, которые помогают выявлять нарушителей. Однако периодически такие случаи все же фиксируются.

В частности, на днях работникам КВБО удалось предотвратить очередную попытку незаконного выброса мусора в контейнер-бункер для сбора крупногабаритных отходов на ул. Героев Труда, 34. Нарушителем оказался не сам предприниматель, а гражданин, взявшийся оказывать ему такую услугу.

«Вместо того, чтобы цивилизованно утилизировать отходы в соответствии с санитарно-экологическими нормами и требованиями, этот «изобретательный» предприниматель решил просто выбрасывать отходы в контейнеры-бункеры КВБО и осуществлять их вывоз на полигон за счет харьковчан, оплачивающих услуги предприятия», — отметили в КП.

Там напомнили, что выброс бытовых отходов в не отведенных для этого местах карается штрафом в размере от 340 до 1,7 тыс. грн. Кроме того, на нарушителей возлагается обязанность возмещения нанесенного ущерба. В случае неуплаты штрафа для его принудительного взыскания материалы дела направляются в исполнительную службу, которая блокирует банковский счет правонарушителя.

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