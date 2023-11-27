В Харькове арендатор засорил участок земли стоимостью почти 50 млн грн

Немышлянская окружная прокуратура Харькова судится с ООО, чтобы оно привело в порядок земельный участок стоимостью более 47 млн грн, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В 2021 году ООО, расположенное по ул. Луи Пастера в Харькове, Харьковский горсовет предоставил в аренду земельный участок площадью почти 6,5 га для реконструкции и строительства реабилитационно-профилактического комплекса.

Но окружная прокуратура обратилась в суд с иском, чтоб признать недействительным этот договор аренды и вернуть участок земли. Разрешение на разработку документации по землеустройству для строительства, эксплуатации и обслуживания объектов не содержало четкого указания, какая именно часть земельного участка предназначалась и была необходима именно для реконструкции объекта. А ООО использовало земельный участок площадью, которая в 47,9 раза превышает площадь самого здания.

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск, обязав ООО вернуть земельный участок. Но выяснилось, что арендатор сильно замусорил его стройматериалами. Это послужило основанием для направления окружной прокуратурой соответствующего иска в Хозяйственный суд, который открыл производство по делу.