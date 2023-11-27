У Харкові орендар засмітив ділянку вартістю майже 50 млн грн
Немишлянська окружна прокуратура Харкова позивається до ТОВ, щоб воно упорядкувало земельну ділянку вартістю понад 47 млн грн, повідомила Харківська обласна прокуратура.
У 2021 році ТОВ, яке розташоване по вул. Луї Пастера у Харкові, Харківська міськрада надала в оренду земельну ділянку площею майже 6,5 га для реконструкції і будівництва реабілітаційно-профілактичного комплексу.
Але окружна прокуратура звернулась до суду з позовом про визнання недійсним цього договору оренди та вимагала повернути ділянку землі. Дозвіл на розроблення документації із землеустрою для будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів не містив чіткого зазначення, яка саме частина земельної ділянки, що відводилася, призначалася та була необхідна саме для реконструкції обʼєкта. А ТОВ використовувало земельну ділянку площею, яка в 47,9 разів перевищує площу самої будівлі.
Господарський суд Харківської області задовольнив позов, зобов’язавши ТОВ повернути земельну ділянку. Але з’ясувалося, що орендар сильно замістив її будматеріалами. Це стало підставою для направлення окружною прокуратурою відповідного позову до суду. Наразі Господарський суд Харківської області відкрив провадження у справі.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: земля, мусор, участок, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 19:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Немишлянська окружна прокуратура Харкова позивається до ТОВ, щоб воно упорядкувало земельну ділянку вартістю понад 47 млн грн, повідомила Харківська обласна прокуратура.".