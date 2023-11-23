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Ввечері у Харкові горіла покинута будівля. Коментар ДСНС (фото, відео)

Події 18:59   23.11.2023
Вікторія Яковенко
Ввечері у Харкові горіла покинута будівля. Коментар ДСНС (фото, відео) Фото: соцмережі

23 листопада поблизу станції метро «Індустріальна» у Харкові горіла покинута будівля.

«Горіла металева конструкція, сміття. Попередня причина загоряння – потрапляння джерела займання на горючі матеріали», – повідомив кореспонденту МГ «Об’єктив» речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко.

У соцмережах опублікували відео та фото з місця події.

Станом на 18:30 пожежу локалізували, зазначили рятувальники.

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Фото, відео: соцмережі

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 18:59;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "23 листопада поблизу станції метро «Індустріальна» у Харкові горіла покинута будівля.".