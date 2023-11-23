Ввечері у Харкові горіла покинута будівля. Коментар ДСНС (фото, відео)

23 листопада поблизу станції метро «Індустріальна» у Харкові горіла покинута будівля.

«Горіла металева конструкція, сміття. Попередня причина загоряння – потрапляння джерела займання на горючі матеріали», – повідомив кореспонденту МГ «Об’єктив» речник ГУ ДСНС в Харківській області Євген Василенко.

У соцмережах опублікували відео та фото з місця події.

Станом на 18:30 пожежу локалізували, зазначили рятувальники.