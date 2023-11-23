Топив дровами: на Харківщині через піч у пожежі загинув чоловік

Смертельна пожежа сталася увечері 22 листопада в розбитому обстрілами селі Прудянка Дергачівської громади на Харківщині. Загинув господар будинку.

Приватний житловий будинок спалахнув у Прудянці близько 19:00 вечора. На місце прибули рятувальники двох частин ДСНС.

“На момент їх прибуття площа пожежі склала 30 кв. м. В її осередку рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1976 року народження. Вогнеборці приборкали вогонь о 22:09. За попередніми даними причиною виникнення пожежі могло стати необережне поводження з вогнем або порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації твердопаливної печі”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Загалом за добу рятувальники виїжджали гасити на Харківщині 14 пожеж. Одна з них виникла через російський обстріл – у Вовчанську.