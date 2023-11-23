Live
  • Чт 23.11.2023
    • Харків
  •   -6°С
  • USD 36.07
  • EUR 39.34

Топив дровами: на Харківщині через піч у пожежі загинув чоловік

Події 08:49   23.11.2023
Оксана Горун
Топив дровами: на Харківщині через піч у пожежі загинув чоловік

Смертельна пожежа сталася увечері 22 листопада в розбитому обстрілами селі Прудянка Дергачівської громади на Харківщині. Загинув господар будинку.

Приватний житловий будинок спалахнув у Прудянці близько 19:00 вечора. На місце прибули рятувальники двох частин ДСНС.

“На момент їх прибуття площа пожежі склала 30 кв. м. В її осередку рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1976 року народження. Вогнеборці приборкали вогонь о 22:09. За попередніми даними причиною виникнення пожежі могло стати необережне поводження з вогнем або порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації твердопаливної печі”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Читайте також:  Фура спалахнула на трасі під Харковом — ДСНС 

Загалом за добу рятувальники виїжджали гасити на Харківщині 14 пожеж. Одна з них виникла через російський обстріл – у Вовчанську.

Автор: Оксана Горун
Популярно
4 дітей переховують від евакуації в Куп’янському районі Харківщини – Синєгубов
4 дітей переховують від евакуації в Куп’янському районі Харківщини – Синєгубов
23.11.2023, 14:42
Начальниця МСЕК у Харкові сяде на п’ять років
Начальниця МСЕК у Харкові сяде на п’ять років
23.11.2023, 10:29
За тиждень бригади КВПВ Харкова вивезли понад 47 тисяч кубометрів сміття
За тиждень бригади КВПВ Харкова вивезли понад 47 тисяч кубометрів сміття
23.11.2023, 14:01
“Неадекватні матері приїхали”: як вивозили 37 дітей Харківщини з РФ
“Неадекватні матері приїхали”: як вивозили 37 дітей Харківщини з РФ
22.11.2023, 09:49
Хуліган, який розмалював вагони метро у Харкові, проведе 14 діб в ізоляторі
Хуліган, який розмалював вагони метро у Харкові, проведе 14 діб в ізоляторі
23.11.2023, 13:42
Нова система оповіщення в Харкові буде оперативнішою: мер повідомив подробиці
Нова система оповіщення в Харкові буде оперативнішою: мер повідомив подробиці
23.11.2023, 09:28

Новини за темою:

08:40
Фура спалахнула на трасі під Харковом – ДСНС
23:19
Головні новини 22.11: бюджет Харкова-2024, фронт, арешт нардепа Одарченка
19:14
Під Харковом під час руху загорілася вантажівка
12:09
На Харківщині під час пожежі загинув чоловік: подробиці
10:33
Чоловік загинув на Харківщині: ДСНС та поліція повідомили подробиці

Ви читали новину: «Топив дровами: на Харківщині через піч у пожежі загинув чоловік»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 08:49;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Смертельна пожежа сталася увечері 22 листопада в розбитому обстрілами селі Прудянка Дергачівської громади на Харківщині. Загинув господар будинку".