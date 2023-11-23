Топив дровами: на Харківщині через піч у пожежі загинув чоловік
Смертельна пожежа сталася увечері 22 листопада в розбитому обстрілами селі Прудянка Дергачівської громади на Харківщині. Загинув господар будинку.
Приватний житловий будинок спалахнув у Прудянці близько 19:00 вечора. На місце прибули рятувальники двох частин ДСНС.
“На момент їх прибуття площа пожежі склала 30 кв. м. В її осередку рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1976 року народження. Вогнеборці приборкали вогонь о 22:09. За попередніми даними причиною виникнення пожежі могло стати необережне поводження з вогнем або порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації твердопаливної печі”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Читайте також: Фура спалахнула на трасі під Харковом — ДСНС
Загалом за добу рятувальники виїжджали гасити на Харківщині 14 пожеж. Одна з них виникла через російський обстріл – у Вовчанську.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, дрова, печь, погибший, пожар;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Топив дровами: на Харківщині через піч у пожежі загинув чоловік»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 08:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Смертельна пожежа сталася увечері 22 листопада в розбитому обстрілами селі Прудянка Дергачівської громади на Харківщині. Загинув господар будинку".