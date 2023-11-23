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Топил дровами: на Харьковщине из-за печи в пожаре погиб мужчина

Происшествия 08:49   23.11.2023
Оксана Горун
Топил дровами: на Харьковщине из-за печи в пожаре погиб мужчина

Смертельный пожар случился вечером 22 ноября в разбитом обстрелами селе Прудянка Дергачевской громады на Харьковщине. Погиб хозяин дома.

Частный жилой дом загорелся в Прудянке около 19:00 вечера. На место прибыли спасатели их двух частей ГСЧС.

«К моменту их прибытия площадь пожара составила 30 кв. м. На месте спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, 1976 года рождения. Пожарные усмирили огонь в 22:09. По предварительным данным, причиной возникновения пожара могло стать неосторожное обращение с огнем или нарушение правил пожарной безопасности во время эксплуатации твердотопливной печи», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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В целом за сутки спасатели выезжали тушить на Харьковщине 14 пожаров. Один из них возник из-за российского обстрела — в Волчанске.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 08:49;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертельный пожар случился вечером 22 ноября в разбитом обстрелами селе Прудянка Дергачевской громады на Харьковщине. Погиб хозяин дома".