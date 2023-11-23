Вечером в Харькове горело заброшенное здание. Комментарий ГСЧС (фото, видео)
Фото: соцсети
23 ноября вблизи станции метро «Индустриальная» в Харькове горело заброшенное здание.
«Горела металлическая конструкция, мусор. Предварительная причина возгорания – попадание источника возгорания на горючие материалы», – сообщил корреспонденту МГ «Объектив» пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.
В соцсетях опубликовали видео и фото с места происшествия.
По состоянию на 18:30 пожар локализировали, отметили спасатели.
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 18:59;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 ноября вблизи станции метро «Индустриальная» в Харькове горело заброшенное здание.".