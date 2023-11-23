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Вечером в Харькове горело заброшенное здание. Комментарий ГСЧС (фото, видео)

Происшествия 18:59   23.11.2023
Виктория Яковенко
Вечером в Харькове горело заброшенное здание. Комментарий ГСЧС (фото, видео) Фото: соцсети

23 ноября вблизи станции метро «Индустриальная» в Харькове горело заброшенное здание.

«Горела металлическая конструкция, мусор. Предварительная причина возгорания – попадание источника возгорания на горючие материалы», – сообщил корреспонденту МГ «Объектив» пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

В соцсетях опубликовали видео и фото с места происшествия.

По состоянию на 18:30 пожар локализировали, отметили спасатели.

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Фото, видео: соцсети

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 18:59;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 ноября вблизи станции метро «Индустриальная» в Харькове горело заброшенное здание.".