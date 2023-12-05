У Харкові поменшало випадків незаконного викидання сміття

У Харкові зменшилася кількість випадків незаконного викидання відходів підприємцями.

Як повідомили в КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», це є результатом системної роботи комунальників, а також громадських активістів і місцевих мешканців, які допомагають виявляти порушників. Однак періодично такі випадки все ж таки фіксуються.

Зокрема, днями працівникам КВПВ вдалося запобігти черговій спробі незаконного викидання сміття в контейнер-бункер для збирання великогабаритних відходів на вул. Героїв Праці, 34. Порушником виявився не сам підприємець, а громадянин, який взявся надавати йому таку послугу.

«Замість того, щоб цивілізовано утилізувати відходи у відповідності до санітарно-екологічних норм та вимог, цей «винахідливий» підприємець вирішив просто викидати відходи в контейнери-бункери КВПВ та здійснювати їх вивезення на полігон за рахунок харків’ян, які оплачують послуги підприємства», – зазначили в КП.

Там нагадали, що викидання побутових відходів у не відведених для цього місцях карається штрафом у розмірі від 340 до 1,7 тис. грн. Крім того, на порушників покладається обов’язок відшкодування завданих збитків. У разі несплати штрафу для його примусового стягнення матеріали справи направляються до виконавчої служби, яка блокує банківський рахунок правопорушника.