У Харкові поменшало випадків незаконного викидання сміття
У Харкові зменшилася кількість випадків незаконного викидання відходів підприємцями.
Як повідомили в КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», це є результатом системної роботи комунальників, а також громадських активістів і місцевих мешканців, які допомагають виявляти порушників. Однак періодично такі випадки все ж таки фіксуються.
Зокрема, днями працівникам КВПВ вдалося запобігти черговій спробі незаконного викидання сміття в контейнер-бункер для збирання великогабаритних відходів на вул. Героїв Праці, 34. Порушником виявився не сам підприємець, а громадянин, який взявся надавати йому таку послугу.
«Замість того, щоб цивілізовано утилізувати відходи у відповідності до санітарно-екологічних норм та вимог, цей «винахідливий» підприємець вирішив просто викидати відходи в контейнери-бункери КВПВ та здійснювати їх вивезення на полігон за рахунок харків’ян, які оплачують послуги підприємства», – зазначили в КП.
Там нагадали, що викидання побутових відходів у не відведених для цього місцях карається штрафом у розмірі від 340 до 1,7 тис. грн. Крім того, на порушників покладається обов’язок відшкодування завданих збитків. У разі несплати штрафу для його примусового стягнення матеріали справи направляються до виконавчої служби, яка блокує банківський рахунок правопорушника.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: КП "КПБО", мусор, отходы, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 18:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові зменшилася кількість випадків незаконного викидання відходів підприємцями.".