Live
  • Чт 07.12.2023
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 36.69
  • EUR 39.54

З Харкова вивезли 42 тисячі кубометрів сміття

Суспільство 18:47   07.12.2023
Оксана Якушко
З Харкова вивезли 42 тисячі кубометрів сміття

КП «Комплекс із вивезення побутових відходів» з 30 листопада по 6 грудня вивезло 42 тисячі кубометрів побутових відходів.

Як повідомили на підприємстві, було вивезено майже 35 тис. куб. м ТПВ та 7 куб. м  великогабаритних відходів.

За словами директора КП «КВПВ» Олексія Артикуленка, крім планового вивезення побутових відходів, підприємство брало активну участь у вивезенні снігу з вулиць і дворів Харкова.

Останніми тижнями через погіршення погоди КВПВ працює в посиленому режимі.

Читайте також: У Харкові поменшало випадків незаконного викидання сміття

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Головні новини Харкова 7.12: ДТП із шістьма загиблими, дитсадок у метро, фронт
Головні новини Харкова 7.12: ДТП із шістьма загиблими, дитсадок у метро, фронт
07.12.2023, 19:58
Занедбане укриття знайшли в діючій лікарні в місті на Харківщині (фото)
Занедбане укриття знайшли в діючій лікарні в місті на Харківщині (фото)
07.12.2023, 19:42
Терехов закликав набратися терпіння
Терехов закликав набратися терпіння
07.12.2023, 08:25
П’ять атак та авіаудар – Генштаб ЗСУ про агресію ворога на Харківщині за добу
П’ять атак та авіаудар – Генштаб ЗСУ про агресію ворога на Харківщині за добу
07.12.2023, 19:53
Інститут кольору Рantone вибрав головний колір 2024 року і палітру весни-2024
Інститут кольору Рantone вибрав головний колір 2024 року і палітру весни-2024
07.12.2023, 19:41
Голова Куп’янщини розповів, який населений пункт ворог тероризує найбільше
Голова Куп’янщини розповів, який населений пункт ворог тероризує найбільше
07.12.2023, 19:18

Новини за темою:

19:38
Діти комунальників Харкова отримали солодкі подарунки
18:48
У Харкові поменшало випадків незаконного викидання сміття
14:01
За тиждень бригади КВПВ Харкова вивезли понад 47 тисяч кубометрів сміття
17:59
КВПВ долучився до прибирання снігу на вулицях Харкова
17:43
З Харкова вивезли понад 50 тисяч кубометрів сміття

Ви читали новину: «З Харкова вивезли 42 тисячі кубометрів сміття»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 18:47;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Комплекс із вивезення побутових відходів» з 30 листопада по 6 грудня вивезло 42 тисячі кубометрів побутових відходів.".