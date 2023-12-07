З Харкова вивезли 42 тисячі кубометрів сміття
КП «Комплекс із вивезення побутових відходів» з 30 листопада по 6 грудня вивезло 42 тисячі кубометрів побутових відходів.
Як повідомили на підприємстві, було вивезено майже 35 тис. куб. м ТПВ та 7 куб. м великогабаритних відходів.
За словами директора КП «КВПВ» Олексія Артикуленка, крім планового вивезення побутових відходів, підприємство брало активну участь у вивезенні снігу з вулиць і дворів Харкова.
Останніми тижнями через погіршення погоди КВПВ працює в посиленому режимі.
Читайте також: У Харкові поменшало випадків незаконного викидання сміття
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: КП "КПБО", мусор, отходы, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «З Харкова вивезли 42 тисячі кубометрів сміття»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 18:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Комплекс із вивезення побутових відходів» з 30 листопада по 6 грудня вивезло 42 тисячі кубометрів побутових відходів.".