З Харкова вивезли 42 тисячі кубометрів сміття

КП «Комплекс із вивезення побутових відходів» з 30 листопада по 6 грудня вивезло 42 тисячі кубометрів побутових відходів.

Як повідомили на підприємстві, було вивезено майже 35 тис. куб. м ТПВ та 7 куб. м великогабаритних відходів.

За словами директора КП «КВПВ» Олексія Артикуленка, крім планового вивезення побутових відходів, підприємство брало активну участь у вивезенні снігу з вулиць і дворів Харкова.

Останніми тижнями через погіршення погоди КВПВ працює в посиленому режимі.